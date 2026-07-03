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Malpensa, aereo Ryanair invaso dalle zanzare, il volo parte con 3 ore di ritardo – Il video

03 Luglio 2026 - 13:09 Francesca Milano
I passeggeri hanno dovuto cambiare aereo perché non è stato possibile far uscire gli insetti dalla cabina
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Tre ore di ritardo per una invasione di zanzare nella cabina dell’aereo. È successo ieri sera, 2 luglio, all’aeroporto “Silvio Berlusconi” di Malpensa, dove un volo Ryanair in partenza per Alicante, in Spagna, è stato preso d’assalto da uno sciame di zanzare.

L’invasione nel momento dell’imbarco

L’imbarco era avvenuto in orario, ma mentre salivano a bordo i passeggeri, sono entrate nel portellone dell’aereo anche moltissime zanzare. «Con le porte dell’aereo ancora aperte, gli insetti hanno continuato a entrare per diversi minuti, rendendo la permanenza a bordo estremamente difficile», ha raccontato all’Ansa un passeggero.

Il tentativo (vano) di far uscire le zanzare

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Mentre il volo accumulava minuti di ritardo, il personale di bordo ha cercato di far uscire le zanzare dalla cabina spegnendo tutte le luci interne dell’aereo. Nemmeno quello però ha funzionato e dopo circa mezz’ora lo staff Ryanair ha deciso di far sbarcare tutti i passeggeri per motivi igienico-sanitari, anche perché intanto una delle passeggere a bordo aveva avvisato di essere allergica alla puntura di zanzara.

A quel punto tutti i passeggeri sono stati fatti rientrare nel terminal, sono trasferiti a un altro gate e successivamente reimbarcati su un altro aereo, dopo quasi tre ore di ritardo. Ritardo che ha avuto ripercussioni anche su altri voli in partenza da Malpensa.  

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