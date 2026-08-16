«Ci contattino perché hanno dimenticato qualcosa», il post virale del ristorante di Gallipoli sui tre clienti smemorati dopo la cena

Dalla foto è evidente che si tratta di tre giovanissimi in vacanza nella nota locaità salentina. L'avvertimento velato da ironia del locale di sushi che li ha immortalati con le telecamere interne

Ha deciso prenderla con un po’ di ironia i titolari del Fount Sush di Gallipoli, dopo l’ultimo caso di clienti “smemorati” che sono andati via senza pagare il conto. I tre giovanissimi evidentemente ignoravano che all’interno del locale ci fossero le telecamere di sicurezza. Ed è proprio da lì che i ristoratori hanno preso la foto, con volti oscurati, perché il promemoria possa aiutare qualcuno a ritrovarli: «Cortesemente, se qualcuno conosce questi signori/clienti o se sono loro stessi, li preghiamo di contattarci perché hanno dimenticato qualcosa nel nostro ristorante dopo aver cenato da noi. Grazie!».

Il messaggio tra le righe per i tre ragazzi appare abbastanza evidente: i ristoratori salentini conoscono il loro volto e, dovessero riprovarci, difficilmente si faranno trovare impreparati. Sempre che, nel frattempo, non ritrovino la memoria e mettano mano al portafogli.

Altri casi simili in Italia nell’estate 2026

Non è un episodio isolato. A fine luglio una vicenda praticamente identica aveva coinvolto il Ristorante Pizzeria Maddalena, alle porte di Cagliari, dove una coppia, probabilmente in vacanza in zona, aveva consumato un pasto completo per poi andarsene senza pagare. Anche in quel caso i gestori avevano raccontato l’accaduto sulla pagina Facebook dell’attività, con lo stesso registro pungente: «Vorremmo salutare questi turisti che ieri non hanno pagato il conto». Sono solo due delle vicende diventate note perché finite sui social, ma episodi analoghi si moltiplicano ogni estate lungo le coste italiane, spesso senza fare notizia.