Livorno, crolla il balcone mentre stende i panni: morta insegnante di 56 anni. Chi era Roberta Celli

A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, che hanno sentito un forte boato al momento del crollo. Chiusi gli altri tre terrazzi del palazzo

Una donna di 56 anni, Roberta Celli, è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione a Livorno, in via Bonomo. Il cedimento è avvenuto nel pomeriggio e ha coinvolto il terrazzo del terzo e ultimo piano dello stabile, dove la donna viveva con la famiglia. Soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale, è deceduta poco dopo.

Il boato, poi il crollo

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno sentito un forte boato al momento del crollo. Il balcone su cui si trovava la 56enne ha ceduto parzialmente, facendola precipitare nel vuoto. Le macerie sono poi cadute sui terrazzi dei piani inferiori, provocando danni a due balconi sottostanti.

Chi era la vittima

Roberta Celli era un’insegnante di 56 anni, sposata e madre di due figli. La donna è precipitata per circa 10 metri dopo il parziale cedimento del balcone. Secondo una prima ricostruzione, era appena rientrata dal mare e si trovava sul balcone per stendere i panni quando è avvenuto il crollo. La palazzina in cui viveva risale agli anni ’60-’70.

Chiusi gli altri tre balconi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno effettuato le prime verifiche e messo in sicurezza l’area. In via precauzionale, in attesa di accertare le condizioni dell’intera struttura, i pompieri hanno disposto l’interdizione di altri tre balconi dello stabile, che non erano stati direttamente interessati dal cedimento. Resta da chiarire che cosa abbia provocato il crollo del terrazzo. Per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza la zona è intervenuta anche la polizia municipale, che ha disposto la chiusura di alcune strade nelle immediate vicinanze dell’edificio. Gli accertamenti dovranno ora stabilire le cause del cedimento e verificare le condizioni degli altri balconi del palazzo.