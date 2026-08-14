Chi era Lucia Casavecchia, la 22enne neo laureata al Politecnico di Torino morta schiacciata dal trattore dell’azienda di famiglia

La giovane travolta dal mezzo guidato da un parente dava una mano nell’azienda vitivinicola della sua famiglia, storica produttrice di Diano d’Alba. Era impegnata nel volontariato e nella Protezione civile

Si chiamava Lucia Casavecchia e aveva 22 anni la ragazza morta questa mattina, venerdì 14 agosto, a Diano d’Alba, in provincia di Cuneo. Da poco laureata al Politecnico di Torino, si trovava tra i filari dell’azienda agricola di famiglia, in frazione Valle Talloria, quando è stata travolta dal trattore guidato da un parente. Il mezzo, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato e ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dello Spresal, impegnati negli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono la pendenza del terreno e una possibile manovra errata.

Una famiglia molto conosciuta in paese

I Casavecchia sono una delle famiglie storiche della viticoltura di Diano d’Alba e da oltre un secolo lavorano nelle Langhe. L’azienda è oggi gestita dai fratelli Marco e Luca, insieme al padre Sergio, un enologo, con dieci ettari di vigneti. La madre della vittima, Loredana, lavora invece in Comune. Lucia, che dava una mano saltuariamente nell’attività di famiglia, era però conosciuta in paese anche per il suo impegno nella comunità. La 22enne, infatti, partecipava alle attività della parrocchia ed era la più giovane volontaria del gruppo comunale di Protezione civile. «È una famiglia nel suo complesso molto presente, a diversi livelli e nelle diverse attività che si svolgono», ha raccontato il parroco don Valerio Pennasso, ricordando come i Casavecchia abbiano sempre dato «un contributo molto importante non solo di presenza, ma anche di sensibilità, di attenzione e di disponibilità».

Il cordoglio di Diano d’Alba

Il sindaco Paolo Olivero ha raggiunto il luogo dell’incidente e portato ai familiari il cordoglio dell’amministrazione e del paese. Il Comune ha ricordato in particolare l’impegno della ragazza nel volontariato. «Nonostante la sua età, aveva già scelto di mettere parte del proprio tempo e delle proprie energie al servizio degli altri e della comunità», hanno scritto il sindaco e l’amministrazione.