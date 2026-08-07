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Ceuta, un giovane muore cercando di entrare nella città con un parapendio – Il video

07 Agosto 2026 - 11:10 Alba Romano
ceuta migrante parapendio
ceuta migrante parapendio
l giovane era decollato dall'area di Benzù, sulle colline sovrastanti la costa marocchina
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La polizia spagnola ha recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane, morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. È precipitato in mare prima dell’atterraggio. Lo ha fatto sapere la Guardia Civil. Il giovane era decollato dall’area di Benzù, sulle colline sovrastanti la costa marocchina prospiciente la baia settentrionale di Ceuta, per entrare nell’exclave in Marocco.

Per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del parapendio, precipitando in acqua. Era ormai senza di vita quando alle 8 è stato soccorso dalla Guardia Civil. Nell’ottobre 2025 un uomo era riuscito a superare i confini atterrando a Ceuta con il parapendio.

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