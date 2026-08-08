Si tuffa nel lago di Barcis e non risale, ragazzo di 24 anni morto annegato

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nella parte destra dello specchio d’acqua, nei pressi di un pontile frequentato dai villeggianti

Un ragazzo di 24 anni è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Barcis, in provincia di Pordenone. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nella parte destra dello specchio d’acqua, nei pressi di un pontile frequentato dai villeggianti per prendere sole. Il giovane era statunitense.

Il divieto di balneazione

Nella zona in cui si è verificata la tragedia è in vigore il divieto di balneazione. Il lago di Barcis è infatti un bacino artificiale utilizzato per la produzione di energia elettrica e per l’irrigazione. Dopo l’allarme sono intervenuti i soccorritori inviati dalla Sores del Friuli Venezia Giulia, con l’elisoccorso, un’ambulanza e i vigili del fuoco.

I soccorsi

I pompieri hanno recuperato dall’acqua il corpo del giovane, ma per lui non c’era più nulla da fare. I carabinieri della Stazione di Cimolais hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause della morte.