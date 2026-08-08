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Lanzo Torinese, travolge sei ciclisti dopo una lite, poi torna indietro per investirli di nuovo: arrestato 73enne

08 Agosto 2026 - 18:11 Cecilia Dardana
carabinieri
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La Procura di Ivrea contesta al 73enne le accuse di tentato omicidio e lesioni plurime. L’aggressione sarebbe scattata dopo il gesto di un ciclista, in seguito al clacson suonato insistentemente dall’anziano
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È stato arrestato per tentato omicidio l’automobilista di 73 anni che questa mattina ha investito per due volte un gruppo di sei ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone quattro. L’uomo, rintracciato e bloccato dai carabinieri, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea. Uno dei ciclisti è ricoverato in condizioni gravissime al Cto di Torino, con prognosi riservata. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e lesioni stradali plurime. Le indagini dei carabinieri dovranno ora ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e chiarire la sequenza dei due investimenti.

Il litigio e il primo investimento

La ricostruzione dei fatti parte da un sorpasso azzardato. L’automobilista, diretto verso Coassolo, ha superato sei cicloamatori, partiti in mattinata per un’uscita da San Mauro, Settimo Torinese e San Raffaele Cimena, suonando il clacson in modo insistente. Al passaggio della vettura, uno dei ciclisti ha allargato le braccia per protestare contro la manovra. Quel gesto ha fatto scattare la violenza: l’uomo alla guida ha bloccato d’improvviso l’auto, ha inserito la retromarcia e ha accelerato, travolgendo in pieno l’intero gruppo.

L’inversione a U per il secondo investimento

Dopo il primo impatto, l’automobilista ha accennato la fuga. Alcuni dei ciclisti rimasti in piedi si sono mossi per inseguirlo nel tentativo di fermarlo e prendergli la targa. A quel punto, l’uomo ha effettuato un’inversione a U a tutta velocità, puntando direttamente verso di loro e investendoli una seconda volta.

La corsa in ospedale e l’arresto

I soccorsi sono stati coordinati dalla centrale operativa del 118, gestito da azienda Zero. Dei quattro feriti (tutti con traumi e fratture plurime), due sono stati trasferiti d’urgenza in elicottero al Cto di Torino — uno dei quali resta in prognosi riservata —, mentre gli altri due sono stati portati all’ospedale San Giovanni Bosco. Nel frattempo i carabinieri della Compagnia di Venaria e della stazione locale hanno rintracciato il responsabile, conducendolo in caserma. L’uomo si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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