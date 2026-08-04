Incidente sulla statale Terni-Rieti, l’esame sulla scatola nera: «Ho visto il camper venirci addosso»

Lo schianto è costato la vita a sei persona. Tra le ipotesi un guasto del mezzo oppure un lavoro. A breve l'autopsia sui corpi dei due conducenti

«Non possiamo allo stato avere certezze sulla dinamica della strage lungo la Terni-Rieti, costata la vita a sei persone. Un’idea ce la siamo fatta, ma saranno i rilievi svolti dalla polizia stradale a consentirci di dare una risposta oggettiva sulla dinamica di questa immane tragedia». Non si sbilancia Antonio Laronga, procuratore capo di Terni, quando i giornalisti lo incalzano per ricostruire l’incidente stradale che domenica 2 agosto è costata la vita a sei persone.

L’inchiesta dei pm

La procura di Terni ha aperto un procedimento per omicidio stradale plurimo e lesioni stradali plurime, per il momento a carico di ignoti. A breve, i magistrati conferiranno l’incarico per le autopsie sulle salme dei due conducenti di pullman e camper (i due mezzi coinvolti nello schianto), così da accertare un eventuale malore. In più, verranno effettuati i test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Le salme delle altre quattro vittime, che non erano alla guida di alcun veicolo, saranno restituite ai familiari.

L’invasione di corsia del camper

A fare luce sulla dinamica dell’incidente, su cui indaga la polizia stradale di Terni potrebbe essere la scatola nera del pullman. Al vaglio anche i filmati delle telecamere, che però potrebbero essere troppo lontane dal luogo dell’incidente e potrebbero non aiutare un granché. Dalle testimonianze, scrive Il Messaggero, c’è un’ipotesi che emerge come la più plausibile, ossia lo sbandamento del camper, diretto a Terni, sulla corsia opposta della statale, proprio mentre dall’altra parte arrivava il bus. L’autista del pullman avrebbe sterzato bruscamente per evitare l’impatto, ma senza avere successo.

C’era anche il sindaco di Avezzano a bordo del bus

La Regione Umbria ha sùbito allestito l’unità di crisi, con la macchina dei soccorsi che si è attivata all’istante. «La professionalità, la tempestività e il grande senso di responsabilità del personale sanitario, operatori del 118, volontari della protezione civile, vigili del fuoco e forza dell’ordine hanno consentito di affrontare un’emergenza di eccezionale complessità», ringrazia la presidente di regione, Stefania Proietti. A Terni, il sindaco Stefano Bandecchi si è adoperato in prima persona per aiutare i feriti i parenti delle vittime. Mentre il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, era sulla navetta coinvolta nell’incidente ed è rimasto lievemente ferito: «Sono un miracolato, ho visto il camper venirci addosso».

Foto copertina: ANSA/Emiliano Grillotti