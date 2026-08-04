Mirko Bertellini: chi è l’uomo che ha investito Federico Venco

Il ragazzo si era fermato per aiutare una ragazza in difficoltà, che era l'ex di Bertellini

Mirko Bertellini, 43 anni, residente in provincia di Varese, è l’uomo che secondo la procura di Busto Ariszio ha investito apposta Federico Venco, fermatosi ad aiutare una ragazza in difficoltà. Bertellini ha precedenti per stalking nei confronti di altre ex fidanzate. Federico, racconta il Corriere della Sera, precedeva la ragazza in moto fino a destinazione. Bertellini «che si trovava a bordo strada con la propria auto in posizione defilata, dopo aver sorpassato la moto della ragazza, avrebbe tamponato e speronato la motocicletta condotta dalla vittima facendola finire fuori strada e provocando così il decesso del conducente».

L’aggressione

Poi ha aggredito la 39enne, salvata dagli automobilisti in transico. Nella sua auto c’erano un sasso e un coltello. L’arrestato comparirà oggi di fronte al gip. Intanto i carabinieri hanno ritrovato il telefono perso da lei. Venco faceva il giardiniere. Bertellini, nato a Milano nel 1982, dovrà rispondere anche per la testimonianza della ex: «Lo ha voluto uccidere, e sceso dalla macchina avrebbe ucciso anche me, se avesse potuto, di sicuro». «Lo ha puntato per investirlo». Non uno speronamento. Nel 2002 Bertellini aveva un’azienda edile, poi cancellata nel 2006. Un’altra impresa con un socio è stata chiusa nel 2016 tra i debiti.

I garage

Poi la dipendenza dalla droga e le richieste agli amici. Bertellini viveva in un garage. Secondo i racconti si buttava a terra non centrando il materasso, indosso i vestiti da giorni, e lasciando alzata la saracinesca. Il pm che indaga è Massimo De Filippo. Aveva anche dei figli avuti in un precedente matrimonio. Quando è stato preso ha manifestato spaesamento. Poi ha ammesso e dichiarato pentimento. Adesso piange in carcere.