Forlì, coppia fa sesso in pieno centro storico: identificati e denunciati per atti osceni

A riferire del caso è l'assessore comunale alla Sicurezza, Luca Bartolini, che ha spiegato di aver ricevuto un video che documentava la scena

Una coppia è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico dopo essere stata sorpresa mentre faceva sesso in pieno giorno nel centro storico di Forlì. A riferire del caso è l’assessore comunale alla Sicurezza, Luca Bartolini, che ha spiegato di aver ricevuto un video che documentava la scena, avvenuta in uno spazio pubblico sotto abitazioni dove vivono anche famiglie e bambini.

L’assessore: «Sono stati identificati»

«Ricevuta la segnalazione, ho immediatamente allertato la Polizia Locale, che è intervenuta in pochi minuti, ha identificato le due persone, le ha accompagnate al Comando per gli accertamenti e i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge», ha dichiarato Bartolini. Per la coppia è scattata quindi la denuncia prevista per gli atti osceni in luogo pubblico.

«Gravissimo e inaccettabile»

L’assessore ha definito l’accaduto «gravissimo e inaccettabile». «Forlì ha sempre accolto chi arriva nel nostro Paese per lavorare, integrarsi e rispettare le regole della convivenza civile. Ma non c’è spazio per chi pensa di poter vivere qui disprezzando le nostre leggi, il decoro pubblico e il rispetto dovuto alla comunità», ha commentato.«Nel nostro Paese i diritti sono inscindibili dai doveri. Chi sceglie di vivere in Italia deve rispettarne le leggi, i valori, le famiglie, i bambini e gli spazi pubblici. Chi non è disposto a farlo dimostra di non avere compreso cosa significhi far parte di una comunità civile», ha concluso.