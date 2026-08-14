Ritrovati i dipinti di Renoir, Cezanne e Matisse rubati dalla sede della Fondazione Magnani Rocca

Un filmato mostra i tre ladri in azione

I dipinti di Renoir, Cezanne e Matisse rubati dalla sede della Fondazione Rocca Magnani a Parma sono stati ritrovati. I carabinieri hanno effettuato delle perquisizione nel corso di un’indagine della procura. E hanno ritrovato ”Tasse et plat de cerises”, matita e acquerello su carta bianca delle dimensioni di 380×490 mm dell’artista post impressionista Paul Cezanne (valore stimato di 6 milioni di euro), “Les Poisson”, olio su tela di 40 x 51,5 cm dell’artista impressionista Pierre Auguste Renoir, firmato e datato in basso a destra “Renoir 1917” del valore stimato di 3 milioni di euro circa; “Odalisque Sur La Terrasse”, acquatinta a colori su carta (velin d’arches) 63 x 91 cm complessive dell’artista modernista Henri Matisse del valore stimato di 20 mila euro.

Il furto

Gli accertamenti sono tuttora in corso. Le opere erano state sottratte lo scorso 23 marzo dal museo ”Fondazione Magnani Rocca” di Mamiano, frazione di Traversetolo. I ladri erano riusciti a introdursi nella villa che fu dimora di Luigi Magnani eludendo i sistemi di sorveglianza. Poi avevano sottratto i tre dipinti dalla sala che li ospitava. I ladri, secondo quanto comunicato in una breve nota dalla Fondazione Magnani Rocca, hanno agito «con una tempistica inferiore ai 3 minuti in modo non estemporaneo, bensì nell’ambito di un contesto strutturato e organizzato».

Il video

In un filmato diffuso dai carabinieri si vede che i ladri erano almeno tre. Due all’interno con il volto travisato e una torcia frontale e un pale. Dalle immagini si vedono entrare con sicurezza da una finestra e andare a colpo sicuro. All’epoca le telecamere avevano immortalato un gruppo composto da almeno 4 malviventi, tutti con il volto coperto da cappucci. Nel video diffuso però, se ne vedono chiaramente due, che entrano e dopo aver staccato i tre quadri, che si trovavano tutti nella Sala dei francesi, li passano a un terzo complice che li attende fuori dalla finestra. Il furto era avvenuto nella notte fra il 22 e il 23 marzo scorso, ma fu reso pubblico solo una settimana dopo. Una quarta opera era stata abbandonata, probabilmente nella concitazione.