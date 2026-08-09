Fakir e il murale nel suo quartiere natale a Casablanca: «Abderrahim non ti dimentichiamo»

In Marocco è stato reso omaggio al 42enne morto il 19 luglio a Bologna dopo un fermo di polizia al Pilastro. Presente la famiglia atterrata dall'Italia

Ieri in Marocco è stato reso omaggio ad Abderrahim Fakir, il 42enne morto il 19 luglio a Bologna dopo un fermo di polizia al Pilastro. Un ultimo saluto senza la salma, che si trova ancora in Italia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Alla cerimonia era presente anche la famiglia di Fakir, arrivata dall’Italia e amici e parenti della comunità marocchina. Il 42enne era molto legato alle città di Casablanca e Chichaoua. E proprio a Casablanca, nel quartiere in cui il 42enne è nato, è sorto un murales in suo ricordo. «Abderrahim non ti dimentichiamo», recita la scritta.

Nel dettaglio si vedono i due agenti trattenere il 42enne a Bologna negli scatti e nel video che sono circolati sui media in queste settimane. E un uomo, forse Fakir stesso, che prova a rimuoverli. Al momento per morte del 42enne la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo d’indagine con l’ipotesi di omicidio colposo. Nel registro sono stati iscritti i due agenti di polizia intervenuti per contenere Fakir e quattro operatori/volontari del 118 giunti sul posto. In base alla disciplina normativa applicata (modello 45-bis), al momento le sei persone non risultano formalmente indagate, ma la loro posizione ed il loro operato sono oggetto di approfondimenti da parte dei magistrati. La famiglia di Fakir, assistita dall’avvocato Fabio Anselmo, ha sollecitato la Procura ad affidare le attività investigative a un corpo di polizia diverso (come l’Arma dei Carabinieri o la Guardia di Finanza) per garantire la massima terzietà e imparzialità dell’inchiesta, dato che i fatti vedono coinvolti agenti della Polizia di Stato.