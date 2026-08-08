Crisi di Ceuta, è scontro aperto con la Spagna. Passa la linea della premier Meloni: a muso duro con Sanchez. Ma si temono le ritorsioni

Secondo Repubblica Tajani voleva mediare con Madrid, Salvini e Piantedosi no. I timori nell'esecutivo: e se i controlli alla frontiera valgono per tutti gli italiani?

La crisi di Ceuta continua. Secondo l’intelligence spagnola la minaccia di un nuovo assalto migratorio, come quello avvenuto qualche giorno fa, è «pienamente credibile». L’Unione europea sta valutando di stanziare nuovi aiuti d’urgenza, mentre il governo di Madrid ha aumentato i controlli, schierando davanti alle due città autonome in nel Marocco le fregate Santa Maria e Navarra oltre al pattugliatore Rayo e a una nave logistica. Sullo sfondo il rapporto incrinato con l’Italia. Ieri si è riaperta una frattura con Roma, con Pedro Sanchez che ha esplicitamente chiesto di rimuovere i controlli alle frontiere e la reazione piccata della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che non vuole cedere ai «ricatti» del governo spagnolo. Così Madrid ha reagito riaprendo i controlli alle frontiere per chi proviene dall’Italia.

Come si è arrivati alla deadline di Ferragosto

Fonti governative di alto livello hanno rivelato a Repubblica che, tre giorni fa, dal ministero degli Interni spagnolo era giunta un’istanza informale per revocare le restrizioni ai viaggiatori, ritenute ormai superflue. Un’apertura inizialmente accolta con favore dalla Farnesina guidata da Antonio Tajani. Tuttavia, la linea del rigore sostenuta dal titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, insieme a Matteo Salvini e alla premier, ha avuto la meglio. Il governo, compreso il ministro degli Esteri, ha così trovato la quadra fissando una proroga fino a Ferragosto. L’obiettivo è monitorare i potenziali rischi legati a una possibile seconda incursione nell’exclave spagnola — ventilata sui social marocchini — su cui la nostra intelligence sta già indagando.

I timori del governo italiano

Secondo il retroscena di Repubblica nel governo cresce una duplice preoccupazione: da un lato si teme che Madrid adotti controlli di sicurezza ben meno rigorosi e mirati rispetto a quelli italiani, finendo per paralizzare gli aeroporti spagnoli con lunghe attese per i turisti italiani. Dall’altro, si guarda con sospetto alla contro-narrazione di Pedro Sánchez. Il timore è che il premier spagnolo giustifichi le proprie contromisure su Schengen facendo leva sulle recenti polemiche e sui dati Frontex, evidenziando il forte aumento degli sbarchi e il flusso di irregolari in transito proprio dall’Italia negli ultimi cinque anni.