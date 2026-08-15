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Il crollo termico fino a 9 gradi, la tregua da Ferragosto e il rischio temporali. La previsione di Giuliacci: poi un’altra ondata di caldo

15 Agosto 2026 - 10:27 Giovanni Ruggiero
Caldo record: quando arriva il crollo termico
Caldo record: quando arriva il crollo termico

Il popolare meteorologo aggiorna la tempistica sul nuovo calo di temperature, che dovrebbe portare una tregua dall’afa in buona parte dell’Italia. Ma durerà poco

Le temperature sono destinate a scendere bruscamente nei prossimi giorni, ma questa tregue non sembra destinata a durare. Il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un report che parla di un calo fino a 8-9 gradi tra Nord e Centro Italia, con una flessione più contenuta al Sud e sulle isole. Secondo i modelli più recenti, al Centro-Nord la discesa delle temperature potrebbe arrivare fino a 7-10°C. Si tratterà di pochi giorni però, perché una nuova ondata di calore sarebbe molto più che probabile.

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