Il crollo termico fino a 9 gradi, la tregua da Ferragosto e il rischio temporali. La previsione di Giuliacci: poi un’altra ondata di caldo

Le temperature sono destinate a scendere bruscamente nei prossimi giorni, ma questa tregue non sembra destinata a durare. Il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un report che parla di un calo fino a 8-9 gradi tra Nord e Centro Italia, con una flessione più contenuta al Sud e sulle isole. Secondo i modelli più recenti, al Centro-Nord la discesa delle temperature potrebbe arrivare fino a 7-10°C. Si tratterà di pochi giorni però, perché una nuova ondata di calore sarebbe molto più che probabile.