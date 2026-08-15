La Ferrari si ferma in mezzo alla strada, prova a spingerla a mano: non ci riesce, l’abbandona e sparisce

L'episodio davanti ai cittadini, sorpresi, di Nuvolera, comune alle porte di Brescia. Il bolide, da 200mila euro, è stato poi rimosso dal carro attrezzi

Un misterioso episodio ha attirato la curiosità dei residenti di Nuvolera, comune alle porte di Brescia. All’incrocio tra vicolo Molino e via Anna Frank, una Ferrari Roma dal valore di oltre 200 mila euro — bolide da 620 cavalli capace di toccare i 320 km/h — è rimasta a lungo abbandonata in mezzo alla strada con la portiera lato guida spalancata.

Prova a spingerla a mano, non ci riesce e l’abbandona

Secondo le testimonianze raccolte dal Giornale di Brescia, il conducente avrebbe provato a far ripartire l’auto spingendola a mano. Dopo diversi tentativi falliti, ha deciso di allontanarsi a piedi lasciando la supercar sul posto. Allertati dagli abitanti della zona, i carabinieri sono giunti sul posto e hanno fatto rimuovere la vettura con un carro attrezzi. Il veicolo è poi risultato intestato a una società di leasing. Le forze dell’ordine stanno ora risalendo all’utilizzatore ufficiale e a chi fosse effettivamente al volante per notificare i verbali della contestazione. La Ferrari, riporta la testata, si trova attualmente in un deposito giudiziario, in attesa che vengano completati gli accertamenti per la riconsegna al legittimo proprietario.