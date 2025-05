La rivelazione di Elodie: «Di Patrizi non è il mio vero cognome». La «nonna fuorilegge» e il segreto sul padre – Il video

L'artista romana ha raccontato la vicenda famigliare tra gli anni '60 e '70. Una storia che vede protagonista sua nonna e le sue relazioni prima della legge sul divorzio. E poi la scoperta di suo padre, ormai studente al liceo

Il vero cognome di Elodie non è Di Patrizi, come tutti la conoscono, ma Canini. A rivelarlo è lei stessa, in un’ospitata a R101, mentre si prepara al suo tour negli Stadi a Napoli e Milano. Durante l’intervista radiofonica, l’artista ha raccontato l’aneddoto con ironia e tenerezza: «Mio padre ha scoperto il suo vero cognome al liceo. Io non ho il mio vero cognome». La storia familiare è legata a un intreccio burocratico e sentimentale che affonda le radici in un’epoca in cui il divorzio non era ancora legale in Italia.

La nonna «fuorilegge» di Elodie

Stando al racconto della cantante, sua nonna, infatti, era sposata con un uomo di nome Enzo Di Patrizi, ma successivamente si legò ad Angelo Canini, il vero nonno di Elodie. «Mia nonna era sposata con un signore di nome Enzo Di Patrizi. Si lasciarono, ma lei era una fuorilegge perché non si poteva» racconta la cantante ridendo. La legge sul divorzio non era ancora stata abrogata, il figlio nato da quella nuova unione, il padre di Elodie, si prese comunque il cognome del primo marito della nonna. «Glielo dissero solo al liceo».

Il vero cognome di Elodie e perché non lo ha cambiato

Elodie quindi racconta che sua nonna «si accoppiò con mio nonno Angelo Canini e nacque mio padre. Essendo la legge non ancora abrogata, mia nonna ha dovuto dargli il cognome del suo ex marito». Un segreto rimasto intatto a lungo: «Quella cosa non gliela dissero, al liceo papà lo scoprì. Il mio cognome è Elodie Canini, ma io ho lasciato Di Patrizi, chi se ne frega»