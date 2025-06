Matilda De Angelis e il Nastro d’Argento condiviso con Elodie: «Lo trovo irrispettoso»

L'attrice si confessa al Fatto Quotidiano: «Non è vero che i premi non valgono nulla, ma non sono il motivo per cui faccio il mio lavoro»

«È molto strano vincere un premio insieme a un’altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo». A parlare è Matilda De Angelis, vincitrice del Nastro d’Argento alla migliore attrice non protagonista per Fuori (di Mario Martone) insieme a Elodie. Una vittoria che, confessa l’attrice in un’intervista al Fatto Quotidiano, lascia un po’ di amaro in bocca, proprio perché condivisa. «Quando togli la singolarità, togli la personalità, l’impegno, l’unicità, la particolarità. Per me è insensato dare un premio condiviso con un’altra persona», dice De Angelis.

Il senso di fare l’attrice

Nel resto dell’intervista, l’attrice aggiunge che «i premi non è che non valgono nulla, ma non sono il motivo per cui io faccio il mio lavoro». Il senso del suo lavoro, piuttosto, va ricercato altrove: «Mario (Martone – ndr) mi ha raccontato cose bellissime di quando sono andati a Rebibbia, che le detenute si sono emozionate, si sono riconosciute, si sono riviste, hanno pianto, hanno riso. È questo il senso di quello che facciamo». Il mestiere dell’attrice, continua De Angelis, «lo faccio perché mi diverto, altrimenti sarebbe tra i più brutti del mondo».

«Non difenderei mai Trump in tribunale»

Nell’intervista al Fatto Quotidiano, De Angelis di descrive come «una persona poco politicizzata, poco tendente agli estremismi». E in merito al suo ruolo nel film Fuori, il giornalista Federico Pontiggia le chiede chi non accetterebbe mai di difendere, se fosse un’avvocata. La risposta: «Tanta gente. Ma che ne so, Donald Trump. Un uomo che ha violentato una donna non lo difenderei mai, una persona che ha ucciso un bambino non la difenderei mai».

Foto di copertina: ANSA | A sinistra Matilda De Angelis, a destra Elodie