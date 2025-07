La falsa foto di Donald Trump nell’isola di Epstein con una minorenne

L'immagine presenta gli errori tipici dell'Intelligenza Artificiale

Circola una foto che ritrae Donald Trump, attuale presidente degli Stati Uniti, in compagnia di una presunta tredicenne nella tristemente nota isola privata di Jeffrey Epstein. Secondo la narrazione diffusa online, l’immagine proverebbe che Trump fosse un pedofilo e complice delle malefatte di Epstein. In realtà, si tratta di una foto falsa, generata tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

L’immagine viene condivisa con il seguente commento:

@ CHIUNQUE ABBIA UN MEZZO CERVELLO SA CHE DONALD TRUMP E JEFFREY EPSTEIN ABUSAVANO SESSUALMENTE DI RAGAZZE MINORENNI.@ < FOTO PRESE DA GOOGLE.<

Nell’immagine è riportato un testo in inglese:

Photo of Donald Trump at Epstein’s private island Dancing with a 13 year old girl. Trump was in his 50’s when this was taken what kind of man does that? [tradotto: Foto di Donald Trump sull’isola privata di Epstein mentre balla con una tredicenne. Trump aveva 50 anni quando è stata scattata questa foto, che tipo di uomo fa una cosa del genere?]