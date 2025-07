Neuer attacca Donnarumma per l’infortunio di Musiala: «Ha sbagliato, non doveva uscire così»

L’attaccante del Bayern ha riportato una frattura del perone e la lussazione della caviglia sinistra. Il capitano del club tedesco ha definito l’uscita del portiere del Psg e dell'Italia «sconsiderata»

I quarti di finale del Mondiale per club nella sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si sono conclusi con un risultato di 2 a 0 per i parigini. Ma a scuotere profondamente l’ambiente calcistico è stato il grave infortunio subito da Jamal Musiala, costretto a lasciare il campo in barella dopo uno scontro durissimo con il portiere del Psg e dell’Italia Gigio Donnarumma. In una nota ufficiale, il club tedesco ha confermato che l’attaccante ha riportato una frattura del perone in seguito alla lussazione della caviglia. Il 22enne è rientrato a Monaco domenica mattina da Orlando e sarà operato nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dalla BILD, per un infortunio di questo tipo sono necessari almeno 4-5 mesi di stop prima del rientro in campo.

«Non era necessario entrare in quel modo. È stato sconsiderato»

L’allenatore del club tedesco, Vincent Kompany, non ha nascosto la sua frustrazione al termine del match. «Non ci è piaciuto affatto quello che abbiamo visto», ha dichiarato in conferenza stampa. «Raramente mi sono sentito così arrabbiato – ha precisato -, non con i miei giocatori, ma con la situazione. Questi ragazzi vivono per il calcio, e vedere un infortunio del genere fa male». Kompany ha definito l’episodio «un incidente» ma non tutti in casa Bayern hanno usato toni concilianti. Il capitano e portiere del Bayern, Manuel Neuer, ha infatti criticato apertamente l’intervento di Donnarumma: «Non era necessario entrare in quel modo. È stato sconsiderato. Gli ho detto: “Non vuoi andare a controllare il nostro giocatore? È una questione di rispetto”. Lo ha fatto dopo, ma la correttezza dovrebbe essere automatica», ha dichiarato, citato dal Guardian.

«Ciò che mi fa ribollire il sangue è il fatto che sia successo a un ragazzo che ama così tanto il calcio»

Anche il direttore sportivo Max Eberl ha espresso disappunto per la condotta del portiere italiano, accusandolo di non essersi preso cura a sufficienza della situazione. Il portiere del Psg, visibilmente provato, si era accovacciato in porta dopo il contatto con Musiala, coprendosi il volto con la maglia. Sul campo, i francesi hanno sbloccato la partita al 79esimo con un gol di Désiré Doué. Nonostante le espulsioni di Willian Pacho all’82esimo e di Lucas Hernández nei minuti di recupero per una presunta gomitata a Raphaël Guerreiro, i parigini sono riusciti a chiudere il match in contropiede con un gol di Ousmane Dembélé, fissando il punteggio sul 2-0. Ma l’eco dell’infortunio di Musiala ha oscurato ogni altro aspetto della partita. «Volevamo vincere per Jamal», ha detto Kompany. «Ciò che mi fa ribollire il sangue non è il risultato, ma il fatto che sia successo a un ragazzo che ama così tanto questo sport e che è così importante per noi», ha concluso.