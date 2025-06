Mondiale per Club 2025: tutti gli stadi e le città ospitanti. Dove giocheranno Inter e Juventus

Da New York a Los Angeles, da Seattle a Miami, il Mondiale per Club 2025 sarà un torneo che abbraccerà tutto il territorio a stelle e strisce. Per un mese, a partire dal 15 giungo, 11 città degli Stati Uniti saranno il palcoscenico delle partite dei 32 migliori club del mondo, Inter e Juventus comprese. Tra i 12 stadi designati per ospitare il Mondiale per Club, quattro sono pensati e progettati per il calcio, gli altri otto sono presi in prestito da altri sport, soprattutto dal football americano. L’unico grande escluso è il Texas: nessuna partita verrà giocata nel Lone Star State, che potrà però consolarsi ospitando i mondiali per nazionali del 2026.

Curiosa è la gestione dei nomi degli stadi da parte della Fifa: di solito, la federazione impone il cambio di denominazione degli stadi per non andare in contrasto con gli sponsor ufficiali della competizione. Gli stadi sono quindi costretti a rinunciare ai naming rights per adottare nuove denominazioni generiche, spesso associate alla città in cui si trovano. In occasione del Mondiale per Nazionali 2026 il cambio di denominazione sarà obbligatorio, mentre per il Mondiale per Club 2025 questo non sarà necessario, nonostante alcuni impianti saranno gli stessi.

Nella fase a girone le due italiane saranno impegnate sulle due coste opposte degli Usa. L’Inter rimane sulla costa Ovest, partendo da Pasadena al Rose Bowl Stdium per poi risalire verso Seattle al Lumen Field. La Juventus invece giocherà le sue partite della fase a gironi sulla costa atlantica. La prima all’Audi Field di Washington, poi breve viaggio a Nord verso Philadelphia per poi concludere in Floria ad Orlando.