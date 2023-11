Donnarumma torna a San Siro, gli ultras del Milan preparano l’accoglienza: spuntano le mazzette di soldi col suo volto

Ci sarà puntuale la contestazione degli ultras del Milan contro Gigio Donnarumma, che torna a San Siro per l’appuntamento di Champions tra i rossoneri e il Psg. Il portiere del club parigino ex milanista anche stavolta sarà preso di mira dai tifosi in Curva Sud, che hanno preparato per lui un’accoglienza particolare: i “Dollarumma”. Si tratta di mazzette di finti dollari su cui c’è scritto: «L’uomo senza onore, mercenario». Nel loro profilo Instagram, gli ultras rossoneri annunciano: «Oggi fuori dai cancelli troverete la fanzina con una mazzetta di dollari per dargli il degno bentornato. Raccoglieremo una piccola offerta da destinare ad una scuola calcio per non fare crescere mai più gente senza valori come questo indegno».

INSTAGRAM | I finti dollari ideati dagli ultras del Milan per contestare il ritorno a San Siro di Gigio Donnarumma

