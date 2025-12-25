Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
SPORTCalcioDiritti civiliEgittoIranLGBTQ+Mondiali 2026USA

Mondiali 2026, Egitto e Iran contro il “Pride Match” di Seattle: «È un insulto ai nostri valori». Perché la partita rischia di saltare

25 Dicembre 2025 - 14:11 Bruno Gaetani
embed
pride match egitto iran mondiali 2026 cosa succede
pride match egitto iran mondiali 2026 cosa succede
Il presidente della Federcalcio iraniana promette battaglia: «Non vogliamo giocare sotto i colori dell'arcobaleno». Resta in silenzio, per ora, Donald Trump

Doveva essere un’occasione per ribadire il proprio “no” all’omofobia e schierarsi a fianco della comunità Lgbtq+. Eppure, quando mancano ancora più di sei mesi al calcio di inizio, la partita di venerdì 26 giugno dei prossimi Mondiali di calcio continua a essere solo e unicamente oggetto di polemiche. Il match si disputerà a Seattle, negli Stati Uniti, una delle città più attive sul fronte dell’attivismo per i diritti civili. È proprio lì, d’altronde, che nel 1969 partirono i Moti di Stonewall, considerati l’episodio che diede il via al movimento di liberazione omosessuale negli Usa.

La beffa del sorteggio

Il calendario dei prossimi Mondiali di calcio – che si disputeranno fra Stati Uniti, Canada e Messico – prevede che si disputi un match a Seattle il 26 giugno, proprio in concomitanza con le manifestazioni legate al Pride. E così, il comitato organizzatore locale per la Coppa del mondo aveva pensato fin da subito di unire le due manifestazioni, rendendo la partita di quel giorno un «Pride Match», una gara per l’orgoglio gay. Eppure, il sorteggio ha voluto che ad affrontarsi in campo fossero le nazionali di due Paesi dove l’omosessualità non solo non è vista di buon occhio, ma è proprio considerata illegale: Egitto e Iran. Nel primo caso, con pene fino a tre anni di carcere, nel secondo si può arrivare anche alla pena di morte.

La protesta di Egitto e Iran

Proprio nelle scorse ore, l’Iran ha ribadito la propria contrarietà a disputare l’incontro del 26 giugno, definendo l’iniziativa del Pride Match «un insulto ai valori islamici». Mehdi Taj, presidente della Federazione calcistica iraniana, ha fatto sapere di aver chiesto alla Fifa – di concerto con l’Egitto – di rimuovere gli elementi legati al Pride o di spostare la partita: «Non abbiamo alcun interesse a che la nostra terza partita dei Mondiali si giochi sotto i colori dell’arcobaleno. Siamo determinati a impedirlo e lo faremo. Sono in diretta contraddizione con i valori culturali, religiosi e sociali della regione, in particolare nelle società arabe e islamiche».

I precedenti e le polemiche sulla Fifa

Non è la prima volta che i diritti della comunità Lgbtq+ terremotano i Mondiali di calcio. Nel 2010, fu l’allora presidente della Fifa, Sepp Blatter, a finire al centro delle critiche. Quando gli fu chiesto come avrebbero dovuto comportarsi le persone omosessuali durante i Mondiali in Qatar, lo svizzero risponde: «Direi che dovrebbero astenersi da qualsiasi attività sessuale». Il suo successore, Gianni Infantino, non fu da meno, minacciando multe e sanzioni disciplinari per i giocatori che volevano indossare una fascia con scritto “One Love” durante le partite dei Mondiali.

Il possibile intervento della Casa Bianca

La futura sindaca di Seattle, Katie Wilson, ha confermato che le celebrazioni per il Pride proseguiranno in tutta la città, anche durante la partita del 26 giugno tra Egitto e Iran. La Fifa ha preso atto delle lamentele, sottolineando però che il suo controllo si limita agli stadi e alle fan zone ufficiali, non agli eventi organizzati dalla comunità locale. A sparigliare le carte potrebbe essere l’amministrazione di Donald Trump, che finora è rimasta al silenzio sulla questione.

Articoli di SPORT più letti
1.

Il super coach Ferrero e il brusco addio di Alcaraz: «Sapeva tutto ma non mi ha detto nulla. Un futuro con Jannik? Più affine a me, ci rifletterei»

2.

Tragedia nel biathlon, muore a 27 anni il norvegese Sivert Guttorm Bakken: il malore in hotel e l’ultima gara due giorni fa

3.

«Siediti cogl…..». Multato con 10mila euro Allegri. L’insulto a Lele Oriali durante la semifinale di Supercoppa Napoli-Milan – Il video

4.

Olimpiadi 2026: stadi, biglietti, mascotte e tutto quello che c’è da sapere sui Giochi di Milano-Cortina

5.

Pallavolo, lo sfogo dell’azzurra Adhu Malual: «Insulti razzisti dai tifosi, anche alla mia famiglia. Non resto in silenzio»

leggi anche
biglietti mondiali calcio
SPORT

I prezzi pazzi dei biglietti per il Mondiale, Austria-Giordania non costerà meno di 140 dollari: quanto si spende per la finalissima

Di Ugo Milano
ESTERI

Egitto-Iran, la sfida ai Mondiali 2026 è già un caso. Il Pride, la beffa del sorteggio e le proteste alla Fifa: «Decisione folle»

Di Simone Disegni
cooling break mondiali partite tempi pubblicita
SPORT

Le partite dei Mondiali divise in quattro quarti, la Fifa e i “cooling break” estesi: così ci guadagnano le tv

Di Alba Romano
SPORT

Sorteggi per il Mondiale 2026, ecco le possibili avversarie dell’Italia (se si qualifica). Tutti i 12 gironi: chi pesca Argentina e Brasile

Di Ugo Milano