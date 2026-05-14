Jannik Sinner va in semifinale agli Internazionali di Roma: sconfitto Rublev in due set, superato il record di Djokovic

Seconda semifinale consecutiva al Foro Italico per il campione altoatesino. Ad attenderlo ora Medvedev o Landaluce. Battuto il record di Djokovic

È uno Jannik Sinner incontrastabile quello che batte Rublev in due set (6-2, 6-4). E così per lui sarà la seconda semifinale consecutiva agli Internazionali di Roma. Davanti a spettatori illustri come Paolo Maldini, il numero uno al mondo conduce il match dall’inizio alla fine, mantenendo un ritmo a tratti insostenibile per il tennista russo. Continua il sogno di vedere due azzurri in finale agli Internazionali, dopo la notte da urlo di Darderi contro Jodar. Ora rimane solo da capire con chi si contenderà l’accesso alla finalissima di Domenica: il vincente tra Medvedev e Landaluce.

Primo set dominato, secondo set faticoso

Bastano appena 38 minuti a Jannik Sinner per chiudere la pratica del primo set. Fa la differenza il solito dominio al servizio, con due ace e il 69% di punti vinti con la prima. Ottimo anche da fondocampo. Il secondo set, invece, l’equilibrio è maggiore, anche a causa di un servizio carente. Dopo avver soffiato il servizio immediatamente a Rublev, come già aveva fatto nel primo parziale, il russo non si arrende e si scioglie. C’è anche spazio per il primo break subito da Sinner nel torneo, che ha lasciato trapelare anche qualche smorfia di stanchezza. Ma l’altoatesino resiste alla pressione di Rublev, arrivato anche vicino al 4-4, e dopo 53 minuti vince anche il secondo set.

32 vittorie consecutive nei Masters 1000, nuovo record

Continua il cammino di Sinner verso il Career Golden Master, traguardo che un tennista raggiunge quando ha vinto tutti i nove Masters 1000: Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, Canada, Cincinnati, Shanghai, Parigi. L’unico a esserci riuscito nella storia del tennis è Novak Djokovic, lo stesso Djokovic a cui Sinner ha appena sfilato un record. Con il successo contro Rublev, il campione altoatesino è diventato il giocatore ad aver vinto più partite consecutive nei tornei Masters 1000: 32.

Foto copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Jannik Sinner, Internazionali di Roma, 14 maggio 2026