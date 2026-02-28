L’elisoccorso per Mogol da Sanremo a Roma «è costato 40 mila euro»

L'autore sul mezzo per partecipare alla festa dei pompieri dopo il premio ritirato al festival

Giulio Rapetti in arte Mogol, primo paroliere di Lucio Battisti, è andato con la moglie Daniela Giammelli dal Festival di Sanremo a Roma in elisoccorso. Per partecipare alla festa dei pompieri al Teatro Argentina. Un viaggio che secondo il capogruppo del M5S in consiglio regionale della Liguria Stefano Giordano sarebbe costato «intorno ai 40 mila euro». Il Fatto fa sapere che l’organizzazione, come effettivamente appare anche dal nullaosta di volo, sarebbe stata predisposta dai Vigili del fuoco, e il trasporto autorizzato «su ordine del comandante nazionale Eros Mannino».

L’elisoccorso per Mogol

«Il dispositivo di soccorso della Regione Liguria dei Vigili del fuoco ha mantenuto piena e ininterrotta capacità di risposta, sia riguardo il servizio di soccorso tecnico urgente, sia il servizio di soccorso sanitario integrato», hanno fatto sapere i pompieri. I pompieri dispongono di un secondo mezzo, ma di solito non ci sono risorse e organici per far volare due mezzi contemporaneamente. Sulla vicenda il Codacons ha annunciato un esposto alla Corte dei Conti, mentre il M5s presenterà un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Attività istituzionale

Secondo i vigili del fuoco il mezzo utilizzato per Mogol, ora in manutenzione programmata in un centro a Varese, «ha svolto un’attività istituzionale: le ore di volo effettuate rientrano nella pianificazione ordinaria per il mantenimento delle abilitazioni e degli standard di sicurezza». L’autore parla in un’intervista al Corriere della Sera. «Io stavo partecipando a questa festa meravigliosa che hanno organizzato i Vigili del fuoco. Lì mi hanno dato un premio con una motivazione bellissima. Non potevo credere che venisse fuori questo parapiglia…», dice. E ancora: «Guardi, io so solo che dovevo essere a Roma a prima mattina per la manifestazione al Teatro Argentina. Suppongo che non avrei avuto i tempi tecnici per arrivare in orario. Non ero uno spettatore dell’evento ma una parte di esso».

Il passaggio

E quindi «è stata una gran gentilezza da parte loro. E castigarli ora non mi pare un’idea molto intelligente. Bisognerebbe dirgli solo: grazie, grazie, grazie». Parla dei Vigili del fuoco: «Sì, questo attacco a loro è schifoso. È gente che mette la vita a rischio. Per questo ho voluto regalare loro l’inno». Però qui se la prendono con il ministro Piantedosi che avrebbe autorizzato il volo: «Una bravissima persona che si è comportata molto bene. Ne ho molta stima». Però è finito sotto attacco. «Penso che c’entri la politica. Cercano di graffiarlo. Lo trovo assurdo».