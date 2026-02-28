Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Sanremo, gli ascolti della quarta serata: 10 milioni 789mila spettatori e 65,6% di share

28 Febbraio 2026 - 10:13 Alba Romano
Lo scorso anno, la serata dedicata alla cover era stata seguita da 13 milioni 575mila telespettatori

La quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, porta a casa una media di 10 milioni 789mila spettatori e il 65,6% di share. Nel 2025, i duetti della quarta serata del Festival di Carlo Conti erano stati seguiti in media da 13 milioni 575mila telespettatori, pari al 70.8% di share.

Il dettaglio degli ascolti

La prima parte della serata (dalle 21.43 alle 23.37) ha fatto segnare 14 milioni 39mila spettatori con il 64.4% di share, mentre la seconda (dalle 23.42 all’1.41) ha raccolto 7 milioni 519mila con il 67.9%. Numeri in evidente calo rispetto all’edizione dello scorso anno, quando la prima parte della quarta serata aveva raccolto 16 milioni 700mila telespettatori pari al 69.2% di share, mentre la seconda 9 milioni 900mila con il 74.1%.

Quarto miglior share degli ultimi 30 anni

Con il 65.6% di share, la serata delle cover di Sanremo 2026 segna il quarto miglior risultato degli ultimi trent’anni. Per la precisione, dall’edizione di Pippo Baudo del 1995. Meglio hanno fatto solo le ultime tre edizioni: nel 2025 il festival di Conti fece segnare nella serata cover il 70.8%, record di sempre; nel 2024, con Amadeus, la media fu del 67.8%; nel 2023, sempre con Amadeus, la serata cover raccolse il 66.5%, un dato molto vicino a quello di quest’anno.

Lo speciale su Sanremo 2026

Foto copertina: ANSA/Riccardo Antimiani

