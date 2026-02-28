Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFestival di SanremoMemeMusicaRaiSatiraSocial mediaSuoni e VisioniTv

Dalla regia Rai che «scappa» dal bacio di Levante-Gaia a Carlo Conti come Tony Pitony: i migliori meme della serata duetti di Sanremo 2026

28 Febbraio 2026 - 02:30 Ugo Milano
embed
meme sanremo duetti
meme sanremo duetti
L'ironia sui social sulla quarta serata della kermesse canora

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella dei duetti e delle cover, era tra le più attese e ha finito per incendiare soprattutto i social. Il bacio tra Levante e Gaia ha generato una raffica di meme. Tra questi, uno recita «Io e la parmigiana alle tre di notte». Non sono mancate le frecciate ironiche alla regia, accusata di aver «censurato» la scena allontanando volontariamente l’inquadratura proprio sul più bello. Nel frattempo, il duetto tra Mecna e Mara Sattei ha acceso la fantasia degli utenti. Complice l’atmosfera e le luci, Mecna è stato paragonato a Vecna della serie Netflix Stranger Things, con collage e fotomontaggi che hanno trasformato l’Ariston nel cosiddetto «Sottosopra».

La maschera di Tony Pitony

A catalizzare l’ironia è stato anche il momento in cui Tony Pitony ha infilato la sua maschera sul volto di Carlo Conti. Il frame del conduttore ribattezzato «Tony Capitony» è diventato materiale perfetto per meme a ripetizione. L’outfit iniziale di Laura Pausini è stato invece accostato a una zanzara, o a una mosca, a seconda delle versioni, mentre continuano a circolare battute su Elettra Lamborghini e i «festini bilaterali», dopo le sue denunce sui rumori sotto la camera d’albergo. Più movimentata del solito, la serata cover ha dimostrato che, anche in un Festival dal tono istituzionale, basta un bacio o una maschera per scatenare l’altra gara parallela, quella dell’ironia sui social.

I meme sulla quarta serata del Festival

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

«Se avete successo non fate come Fedez», Naike Rivelli contro il rapper in gara a Sanremo: «Quello che ho visto è sconvolgente» – Il video

2.

Sanremo, il pubblico boccia i brani migliori della seconda serata e premia (ancora) Fedez e Masini – Le pagelle

3.

Sanremo, il Codacons denuncia Dargen all’Agcom per pubblicità occulta. La replica del cantante (che scherza con Open): «Non ho accordi» – Il video

4.

Festival di Sanremo, 9 milioni davanti alla tv per la seconda serata: così Carlo Conti perde quasi 3 milioni di spettatori rispetto al 2025

5.

La perdita dei genitori, X Factor e lo sbarco a Sanremo: chi è la 22enne Angelica Bove

leggi anche
meme sanremo 2026 terza serata
CULTURA & SPETTACOLO

Dalla “grattatina” di Raf a Sal Da Vinci pronto per i matrimoni a Napoli: i meme migliori sulla terza serata di Sanremo 2026

Di Ugo Milano
sanremo 2026 meme seconda serata
CULTURA & SPETTACOLO

«Cosa pupplichiamo oggi?», il sosia di Fulminacci, le tende di Dargen: i migliori meme della seconda serata di Sanremo 2026

Di Ygnazia Cigna
sanremo 2026 meme prima serata
CULTURA & SPETTACOLO

La cinofila per Can Yaman in camerino, lo spot cringe con l’AI, il parquet di Dargen: i migliori meme della prima serata di Sanremo 2026

Di Ygnazia Cigna