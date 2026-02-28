Dalla regia Rai che «scappa» dal bacio di Levante-Gaia a Carlo Conti come Tony Pitony: i migliori meme della serata duetti di Sanremo 2026

L'ironia sui social sulla quarta serata della kermesse canora

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella dei duetti e delle cover, era tra le più attese e ha finito per incendiare soprattutto i social. Il bacio tra Levante e Gaia ha generato una raffica di meme. Tra questi, uno recita «Io e la parmigiana alle tre di notte». Non sono mancate le frecciate ironiche alla regia, accusata di aver «censurato» la scena allontanando volontariamente l’inquadratura proprio sul più bello. Nel frattempo, il duetto tra Mecna e Mara Sattei ha acceso la fantasia degli utenti. Complice l’atmosfera e le luci, Mecna è stato paragonato a Vecna della serie Netflix Stranger Things, con collage e fotomontaggi che hanno trasformato l’Ariston nel cosiddetto «Sottosopra».

La maschera di Tony Pitony

A catalizzare l’ironia è stato anche il momento in cui Tony Pitony ha infilato la sua maschera sul volto di Carlo Conti. Il frame del conduttore ribattezzato «Tony Capitony» è diventato materiale perfetto per meme a ripetizione. L’outfit iniziale di Laura Pausini è stato invece accostato a una zanzara, o a una mosca, a seconda delle versioni, mentre continuano a circolare battute su Elettra Lamborghini e i «festini bilaterali», dopo le sue denunce sui rumori sotto la camera d’albergo. Più movimentata del solito, la serata cover ha dimostrato che, anche in un Festival dal tono istituzionale, basta un bacio o una maschera per scatenare l’altra gara parallela, quella dell’ironia sui social.

I meme sulla quarta serata del Festival

