«Rai=feccia. Mi ha sessualizzata», la sfuriata della ballerina di Sanremo contro Conti: la battuta con la moglie sui jeans e la gelosia

Il conduttore del Festival aveva detto a sua moglie di «non comprare» lo stesso modello di pantaloni indossato dalla ballerina, scherzando sulla «gelosia». Ora Francesca Tanas pretende le sue scuse

È scoppiata la polemica per il commento di Carlo Conti rivolto alla moglie durante il Festival di Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico, poco prima dell’ingresso di Gino Cecchettin sul palco per parlare di violenza di genere e mascolinità tossica, le aveva detto di «non comprare» lo stesso modello di jeans indossato da una ballerina durante l’esibizione di Samurai Jay. Dopo le critiche, Conti aveva chiarito che la sua frase era «una battuta» e sua moglie «aveva sorriso» insieme a lui.

Lo sfogo della ballerina Francesca Tanas

Ora però è intervenuta la ballerina coinvolta, Francesca Tanas, che in una storia su Instagram ha dichiarato di non essere rimasta sorpresa dall’accaduto. «A me non interessa minimanente perché non sono sorpresa. Rai=feccia dell’umanità», scrive in una storia Instagram. «Ci tengo a puntualizzare che sto tizio di nome Carlo Conti mi ha letteralmente sessualizzata per dei pantaloni da show e, come se non bastasse, ha messo in imbarazzo la moglie palesando e minimizzando la gelosia e l’imposizione nel dirle cosa può indossare e cosa no». Tanas si augura, inoltre, che il conduttore abbia chiesto scusa alla moglie e «magari conclude – se ci pensa qualche minuto in più… che chiedesse scuse pure a me».

Anche Claudia Laruccia, un’altra ballerina del corpo di ballo di Samurai Jay, ha commentato quanto accaduto sul palco dell’Ariston durante la finale della kermesse canora. «Mi sembra un po’ assurdo scrivere leggerezza sminuendo, ridicolizzando e postando una foto di una ballerina», scrive Laruccia, che poi attacca Conti: «Il problema non sono i jeans, ma i commenti che si fanno senza pensare a come si potrebbe sentire la persona in questione». Poi ha precisato il tempismo della battuta, fatta poco prima che si parlasse di femminicidi con il padre di Giulia Cecchettini.