Levante fa il bis e bacia Mara Venier a Domenica In: «Con Gaia? Era amichevole» – Il video

01 Marzo 2026 - 16:46 Ugo Milano
Il bis della cantante per stemperare le polemiche circolate nei giorni del Festival

Dopo il bacio con Gaia durante la serata delle cover e dei duetti al Festival di Sanremo, che aveva scatenato numerose polemiche sui social, Levante ha fatto il bis. Questa volta, però, il gesto è avvenuto con Mara Venier, su richiesta della stessa conduttrice, con l’obiettivo di stemperare le polemiche dei giorni precedenti. La cantante siciliana ha definito il bacio con Gaia del tutto «amichevole», chiarendo ancora una volta la natura del gesto.

Le polemiche per il bacio di Levante

Il primo bacio, infatti, era finito sotto i riflettori dei social per le accuse di censura. Molti avevano ipotizzato che la Rai avesse volutamente allargato l’inquadratura per nascondere il momento. Il regista del Festival, Maurizio Pagnussat, ha poi negato ogni accusa. «Nessuna censura del bacio tra Levante e Gaia. Mi sarebbe piaciuto riprenderlo se l’avessero fatto un attimo prima, ma c’è un rituale per il cambio di palco», ha risposto al sera stessa delle cover.

La scarsa presenza di donne al Festival

L’ospitata di Levante a Domenica In è poi proseguita. A differenza di altri artisti come Fulminacci e Sayf, la cantante ha scelto di non boicottare il playback del programma Rai. Poi, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, Levante ha commentato la scarsa presenza delle donne nel Festival. «Abbiamo un problema di rappresentanza femminile. Ogni anno, ogni volta che vengo a Sanremo, esce questa polemica. È vero, siamo poche qui perché siamo poche anche fuori, ma in realtà ci sono tante cantautrici valide».

