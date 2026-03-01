Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
CULTURA & SPETTACOLOFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTvVideo

Fulminacci e Sayf boicottano il playback a Domenica In: l’esibizione con una banana al posto del microfono – Il video

01 Marzo 2026 - 15:32 Ygnazia Cigna
embed
«Volevi protestare per il fatto di non cantare dal vivo?», è stato chiesto all'artista di Stupida sfortuna. «No, per carità, oggi sono svociato», ha risposto ironicamente

A Domenica In, Fulminacci ha ripetuto la provocazione dello scorso anno, boicottando il playback durante la sua esibizione. Il cantautore ha scelto di cantare con una banana al posto del microfono, a corredo della copertina del suo brano Stupida sfortuna, con cui ha partecipato al Festival di Sanremo e vinto il premio della critica. Non sono mancati poi i momenti di rito. Foto tra Fulminacci e Mara Venier da condividere su Instagram, ma l’ironia è proseguita anche nelle domande dei giornalisti. «Hai usato la banana perché volevi protestare per il fatto di non cantare dal vivo?», ha chiesto Luca Dondoni al cantante. «No, per carità, oggi sono svociato», ha risposto ironicamente l’artista.

La protesta contro il playback

Dopo di lui è salito sul palco Sayf, secondo in classifica al Festival ma primo al televoto, accompagnato dalla madre. Anche lui ha boicottato il playback, tenendo il microfono al contrario e senza cantare al microfono, proseguendo la tradizione di esibizioni anti-playback che aveva fatto discutere già lo scorso anno. Nel 2025, infatti, molti artisti avevano ironizzato sul playback durante le loro performance a Domenica In. Olly aveva scelto di scendere tra il pubblico, lasciando che la base musicale continuasse con la sua voce registrata, Rose Villain aveva tenuto il microfono al contrario, Bresh aveva sostituito il microfono con un fiore, e Sarah Toscano si era esibita seduta sugli scalini, senza microfono, facendo il playback in piena vista.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Sanremo, le pagelle dei duetti: bocciata Patty Pravo, promossi Chiello, Nayt e Dargen D’Amico

2.

Grignani la provoca sul palco in diretta, Pausini ci casca. La lite tra i due e il gelo a Sanremo: «Aspetto che quello che vuole»

3.

Chi vince Sanremo 2026? I favoriti non sono più Fedez-Masini: le ultime quote dei bookmakers prima della finale. E chi punta all’ultimo posto

4.

«Mi rode il cu*o», lo sfogo di Gassmann (poi cancellato dai social) contro Sanremo dopo il duetto di Morandi con il figlio. Ecco cos’è successo

5.

Schettini sul palco di Sanremo con un monologo sulle dipendenze, ma neanche una parola sulla polemica sulle sue lezioni – Il video

leggi anche
mara venier sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, al via Domenica In ma senza Raf: malato dopo il Festival. Ecco la scaletta degli artisti

Di Ugo Milano
conferenza stampa sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Sal Da Vinci: «Io all’ Eurovision? Ho detto da subito “Per sempre sì”»

Di Gabriele Fazio
sal da vinci paola pugliese
CULTURA & SPETTACOLO

La moglie di Sal Da Vinci, Paola Pugliese: «Per sempre sì è una promessa che ci siamo fatti oltre 30 anni fa»

Di Alba Romano
carlo conti
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, Carlo Conti non rimane per la conferenza stampa e scappa prima delle domande dei giornalisti

Di Stefania Carboni