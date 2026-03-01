Sanremo 2026, Fulminacci vince il premio della critica. Fedez e Masini miglior testo – Tutti i premi

Il premio per il miglior componimento musicale, votato dall'orchestra, va a Ditonellapiaga

È Fulminacci, cantautore romano classe 1997, a conquistare il Premio della Critica al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna. Il pezzo, scritto insieme a Pietro Paroletti, esplora con delicatezza la malinconia, raccontando la fine di una storia d’amore attraverso parole attente e una melodia raffinata. Stupida sfortuna anticipa l’uscita del quarto album di Fulminacci, dal titolo «Calcinacci», previsto per il 13 marzo, e segna una nuova tappa significativa nella carriera dell’artista.

Il video di infanzia diffuso sui social

Questa sera, prima dell’inizio della gara, Fulminacci ha condiviso sui social un video d’infanzia in cui, con tanto di parrucca in testa, canta Don’t Stop Me Now dei Queen come una vera star. «Sono partito da qui per arrivare su quel palco. Quel bambino lo porto sempre con me. Fatelo sognare», ha scritto il cantautore. Con il riconoscimento della critica già assicurato, ora resta da vedere come Stupida sfortuna si posizionerà nella classifica generale.

Gli altri premi

Il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il premio Tim vanno a Serena Brancale. Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo viene assegnato a Fedez e Marco Masini, mentre il premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale, votato dall’orchestra, va a Ditonellapiaga.

