Sanremo, Sal Da Vinci: «Io all’ Eurovision? Ho detto da subito “Per sempre sì”»

01 Marzo 2026 - 12:36 Stefania Carboni
conferenza stampa sanremo
Il vincitore del Festival nella conferenza stampa finale: «Questa è la vittoria di un popolo, di tutti quelli che vengono dal basso»

«Questa è la vittoria di un popolo, di tutti quelli che come me hanno perseverato per raggiungere il proprio sogno. E ieri si è esaudito il sogno che avevo fin da piccolo. E’ la vittoria di tutti quelli che come vengono dal basso». Queste le parole di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, in conferenza stampa. Sulla partecipazione all’Eurovision annuncia: «È una cosa che in questo momento mi tocca, ma allo stesso tempo mi sembra una cosa così grande da affrontare e un impegno così bello e motivo di orgoglio portare la musica italiana fuori dal nostro paese. Per sempre sì, l’ho detto dall’inizio».

Sal Da Vinci all’Eurovision: «Porto pure mia mamma, mia zia e i nipotini»

Il cantautore di inclinazione neomelodica, in conferenza stampa all’Ariston, ancor prima di vincere il Festival, aveva dichiarato di non pensarci nemmeno a rinunciare, anzi, scherzando aveva detto: «All’Eurovision porto pure mia mamma, mia zia, i nipotini». Una scelta confermata anche nella nottata di ieri, a vittoria portata a casa, con Fanpage, al quale ha dichiarato: «Se andrò all’Eurovision? Certo che sì!». E questa per l’Italia potrebbe essere in realtà un’ottima notizia. Sal Da Vinci, per quanto lo stile della sua Per sempre sì possa risultare retrò, qualcuno azzarderebbe trash, in realtà rispecchia in maniera molto più fedele di tanti altri artisti giovani, moderni e ipercool lo stereotipo musicale che gli stranieri hanno di noi. Le quote delle principali agenzie erano ferme su 13,00, ma sono certamente destinate a scendere.

«Condivido la vittoria con Georlier»

«Vorrei condividere con Geolier questo premio che qualche anno fa si era visto la sua opera incompiuta”. Lo ha detto Sal Da Vinci, ricordando il cantante napoletano che due anni fa arrivò secondo, dietro ad Angelina Mango», sottolinea l’artista.

