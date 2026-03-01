Il caso: a Sanremo Sayf aveva vinto al televoto. Sal Da Vinci lo ha superato con il voto dei giornalisti

L'artista dal sound neomelodico ha vinto il Festival grazie alla somma dei voti della giuria radio e sala stampa. Come accadde nel 2019: fra Ultimo e Mahmood

Chiuso il Festival di Sanremo nel day after è immancabile un’analisi dei voti. E per questa edizione del 2026 sta accadendo un caso simile a quello che accadde nel 2019, ovvero quando Mahmood vinse la kermesse ma il cantante davvero premiato al televoto fu Ultimo, con “I tuoi particolari”. La vittoria in quel caso fu ribaltata dai voti della giuria d’onore e della sala stampa. Stavolta il più premiato dagli italiani è stato Sayf, nato a Genova da mamma tunisina e papà italiano e per gran parte della sua vita residente a Santa Margherita Ligure. Con “Tu mi piaci tanto” il giovane si è imposto al televoto con il 26.4% delle preferenze. Ma alla fine in classifica totale è arrivato secondo e c’è una ragione.

La classifica secondo il televoto: perché Sal Da Vinci ha vinto Sanremo

Al televoto il vincitore di Sanremo Sal Da Vinci ha ottenuto il 23.6%, arrivando secondo. Terza Arisa al 19.2% che supera Ditonellapiaga, al 18.9%. Quinti Fedez & Masini con l’11.9%. Sal, nato a New York ma cresciuto a Napoli con alle spalle una carriera cinquantennale iniziata fin dalla tenera età (grazie al padre Mario Da Vinci), ha vinto Sanremo grazie alla somma dei voti della giuria delle radio e della sala stampa.

Il bilanciamento per la classifica finale di Sanremo: i criteri e le percentuali

In base al regolamento la ripartizione del voto a Sanremo è 34% al Televoto, 33% alla Giuria della Sala Stampa TV e Web e 33% alla Giuria delle Radio. Il risultato di questa votazione viene poi sommato ai punteggi ottenuti nella prima serata e al risultato congiunto di seconda e terza serata. Nella prima serata il voto è affidato alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella seconda le canzoni sono valutate tramite Televoto e Giuria delle Radio, al 50% ciascuno. Nella terza serata rimangono gli stessi criteri della seconda 50% al Televoto e 50% alla Giuria delle Radio. Per la serata delle cover i cantanti sono votati dal pubblico con il Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%). L’artista che ottiene più preferenze è il vincitore della serata delle cover.

Lo speciale su Sanremo 2026