Sanremo, la commozione di De Martino: sarà conduttore e direttore artistico del Festival 2027

Il conduttore classe 1989 ha ringraziato i vertici Rai e ha scritto: «Ho voglia di mettermi in gioco»

«Sono molto felice, ringrazio la Rai, l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e il Direttore Intrattenimento e Prime Time, Williams Di Liberatore per questa opportunità straordinaria, e Carlo Conti che con molta generosità ha voluto che fossi qui stasera per passarmi il testimone». Così Stefano De Martino ha commentato l’ufficializzazione della sua conduzione del Festival nel 2027.

Il passaggio di consegne

La notizia – già anticipata prima dell’inizio della puntata finale – è stata confermata durante la trasmissione: Carlo Conti è sceso in platea per salutare De Martino, annunciando che sarà lui il prossimo anno a condurre il Festival, e ne sarà anche direttore artistico. De Martino, nato nel 1989, ex ballerino e oggi conduttore televisivo, ha fatto sentire il battito del suo cuore a Carlo Conti e si è commosso durante l’annuncio.

Le parole di De Martino

«Ho voglia di mettermi in gioco e di godermi ogni giorno di questo percorso impegnativo fino all’Ariston – ha spiegato De Martino -. Lo affronterò con ascolto, rispetto ed entusiasmo. Non vedo l’ora di mettermi a lavoro e dedicare al Festival tutte le energie che merita».