Gino Cecchettin al Festival di Sanremo e i nomi delle vittime di femminicidio: «301 donne uccise dal 2023» – Il video

«Se anche una sola famiglia può essere risparmiata dal dolore che ho vissuto, allora vale la pena provarci», il messaggio di Cecchettin sul palco dell'Ariston

Oltre 100 femminicidi ogni anno: dal 2023 a oggi, 301 donne sono state uccise. Sono i drammatici dati ricordati sul palco dell’Ariston durante la finale del Festival di Sanremo 2026, mentre sugli schermi scorrono i nomi delle vittime. «Sono vite, persone, figlie, sorelle, madri, amiche, uccise quasi sempre da un partner o da un ex», sottolinea Laura Pausini. A intervenire sul tema della violenza di genere è Gino Cecchettin: «Se anche una sola famiglia può essere risparmiata dal dolore che ho vissuto, allora vale la pena provarci».

Il ricordo di Giulia Cecchettin

«Come si può affrontare un dolore così grande?» chiede Conti, riferendosi al femminicidio di sua figlia, Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel 2023. «È un dolore che si vive nell’intimità, che impari a conoscere nel profondo e che sai ti accompagnerà fino all’ultimo giorno – risponde Gino -. A quel punto hai una scelta: lasciarti annientare o provare a trasformarlo. Io ho scelto la seconda strada, prendendo ispirazione proprio da Giulia». Di lì la necessità di aprire una fondazione a nome di sua figlia: «Ho pensato che se anche una sola famiglia può essere risparmiata dal dolore che ho vissuto, allora vale davvero la pena provarci».

Educare al rispetto, stop al maschilismo tossico

La violenza, sottolinea ancora Cecchettin, «inizia molto prima di quello che pensiamo, quando non educhiamo al rispetto, nel silenzio facciamo passare le battute sessiste, la violenza è in una cultura che per tanto tempo ha ignorato questo problema. Dobbiamo educare al rispetto, ad accettare il rifiuto: non bisogna avere paura della libertà di una donna, un no è un no, ma è un sì che è vera libertà». Il suo messaggio alle donne è che «non sono sole, la loro libertà non è negoziabile, chiedere rispetto è il minimo. Non facciamo la guerra agli uomini, ma al maschilismo tossico che sta minando la nostra vita. L’amore non urla, non ferisce, lascia libera la vita». E Pausini ricorda il signal for help, il gesto da fare chiudendo la mano per chiedere aiuto in situazione di violenza di genere.

