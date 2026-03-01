Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Sanremo, la classifica dalla sesta alla 30esima posizione. Arisa, Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Sayf e Fedez & Marco Masini sono i finalisti – Il video

01 Marzo 2026 - 01:49 Alba Romano
embed
festival-sanremo-2026-classifica
festival-sanremo-2026-classifica
Nayt sesto, ultimo Eddie Brock: la classifica senza le prime posizioni

Sal da Vinci con Per sempre sì, Ditonellapiaga con Che fastidio!, Arisa e la sua Magica favola, Sayf con Tu mi piaci tanto e in fine Fedez & Marco Masini con il brano Male necessario sono i 5 finalisti. Ecco la classifica dalla sesta alla 30esima posizione della finale del Festival di Sanremo 2026:

6° Nayt, Prima che
7° Fulminacci, Stupida sfortuna
8° Ermal Meta, Stella stellina
9° Serena Brancale, Qui con me
10° Tommaso Paradiso, I romantici
11° LDA & Aka 7even, Poesie clandestine
12° Luchè, Labirinto
13° Bambole di pezza, Resta con me
14° Levante, Sei tu
15° J-Ax, Italia starter pack
16° Tredici Pietro, Uomo che cade
17° Samurai Jay, Ossessione
18° Raf, Ora e per sempre
19° Malika Ayane, Animali notturni
20° Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare
21° Maria Antonietta & Colombre, La felicità e basta
22° Michele Bravi, Prima o poi
23° Francesco Renga, Il meglio di me
24° Patty Pravo, Opera
25° Chiello, Ti penso sempre
26° Elettra Lamborghini, Voilà
27° Dargen D’Amico, Ai Ai
28° Leo Gassmann, Naturale
29° Mara Sattei, Le cose che non sai di me
30° Eddie Brock, Avvoltoi

