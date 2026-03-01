Sanremo, la classifica dalla sesta alla 30esima posizione. Arisa, Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Sayf e Fedez & Marco Masini sono i finalisti – Il video

Nayt sesto, ultimo Eddie Brock: la classifica senza le prime posizioni

Sal da Vinci con Per sempre sì, Ditonellapiaga con Che fastidio!, Arisa e la sua Magica favola, Sayf con Tu mi piaci tanto e in fine Fedez & Marco Masini con il brano Male necessario sono i 5 finalisti. Ecco la classifica dalla sesta alla 30esima posizione della finale del Festival di Sanremo 2026:

6° Nayt, Prima che

7° Fulminacci, Stupida sfortuna

8° Ermal Meta, Stella stellina

9° Serena Brancale, Qui con me

10° Tommaso Paradiso, I romantici

11° LDA & Aka 7even, Poesie clandestine

12° Luchè, Labirinto

13° Bambole di pezza, Resta con me

14° Levante, Sei tu

15° J-Ax, Italia starter pack

16° Tredici Pietro, Uomo che cade

17° Samurai Jay, Ossessione

18° Raf, Ora e per sempre

19° Malika Ayane, Animali notturni

20° Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare

21° Maria Antonietta & Colombre, La felicità e basta

22° Michele Bravi, Prima o poi

23° Francesco Renga, Il meglio di me

24° Patty Pravo, Opera

25° Chiello, Ti penso sempre

26° Elettra Lamborghini, Voilà

27° Dargen D’Amico, Ai Ai

28° Leo Gassmann, Naturale

29° Mara Sattei, Le cose che non sai di me

30° Eddie Brock, Avvoltoi

