Sul palco di Sanremo arriva il “signal for help”: come funziona il gesto per chiedere aiuto in caso di molestie

Il gesto è stato inventato nel 2020 in Canada ed è usato in tutto il mondo

Un gesto nato nel 2020 in Canada e arrivato, stasera, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo: è il signal for help, il segnale internazionale che le donne possono mandare con la mano per chiedere aiuto. A mostrarlo durante il Festival è stata Laura Pausini, che ha “insegnato” il movimento delle dita a tutte le spettatrici: basta aprire il palmo della mano, chiudere il pollice e poi chiudere le altre quattro dita per segnalare ai passanti di essere in difficoltà. Sul palco, con lei, c’era anche Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la ragazza vittima di femminicidio, uccisa dal fidanzato l’11 novembre 2023.

Il segnale nato durante la pandemia

Il gesto è stato ideato dalla Canadian Women’s Foundation nell’aprile 2020 in risposta all’aumento del rischio di violenza di genere e al crescente utilizzo delle videochiamate durante la pandemia di Covid-19. Oggi è un’iniziativa virale e pluripremiata che continua a essere condivisa in tutto il mondo, per sensibilizzare le persone sulla violenza di genere e su cosa possiamo fare tutti per sostenere le vittime.

Cosa fare se si vede una donna fare il signal for help

Chi vede una donna fare il signal for help con la mano può contattare il 1522 (numero antiviolenza attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette) oppure il 112. La rete nazionale antiviolenza Di.Re. sconsiglia l’intervento diretto e mette in guardia sul rischio dell’improvvisazione in una materia così delicata.

Il caso della ragazza salvata

In Italia, la scorsa estate una 17enne si è salvata dall’aggressione di un 30enne proprio grazie al signal for help: ha fatto il gesto con la mano in modo che un passante che si trovata nel parco di Vimodrone potesse vederlo. Il passante ha decifrato il gesto e ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine.

