Femminicidio di Federica Torzullo, il figlio di 10 anni verso l’affidamento ai nonni materni: il sindaco sarà tutore

È anche tornata a circolare l’indiscrezione dell’esistenza di una lettera che Carlomagno avrebbe scritto al figlio

Si è conclusa nelle scorse ore l’udienza davanti al Tribunale per i minorenni di Roma sull’affidamento del bambino di 10 anni, figlio di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo con 23 coltellate ad Anguillara, alle porte della Capitale. Il provvedimento ufficiale verrà depositato nel pomeriggio. Ma, secondo quanto riporta Repubblica, l’orientamento sarebbe quello di affidare il minore ai nonni materni, nominando come tutore il sindaco di Anguillara Sabazia.

La lettera di Carlomagno al figlio

Intanto è tornata a circolare anche l’indiscrezione dell’esistenza di una lettera che Carlomagno avrebbe scritto al figlio. Sul punto è intervenuto Carlo Mastropaolo, legale della sorella di Federica Torzullo, chiedendo cautela e un passaggio di verifica prima che il bambino possa leggerla. «Ne ho sentito parlare, vorrei però una tutela e un filtro da parte del tutore, che oggi è la persona del sindaco del Comune di Anguillara e dei servizi sociali prima che il bambino possa avere in mano questa lettera, perché c’è ovviamente apprensione da parte della famiglia in ordine alle esternazioni che possa fare il padre», ha detto Mastropaolo ai cronisti.