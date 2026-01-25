Claudio Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori. «È sorvegliato a vista»

L'uomo, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, è in carcere ed è monitorato. L'avvocato: «Purtroppo ancora ieri si leggevano sui social messaggi come 'quella donna ha fatto bene ad ammazzarsi avendo partorito un mostro'»

Claudio Carlomagno è stato informato della morte e quindi del suicidio dei genitori. A renderlo noto è l’avvocato Andrea Miroli, difensore dell’uomo accusato del femminicidio di Federica Torzullo. «Il mio pensiero adesso va non solo al mio assistito (che ne è venuto a conoscenza ed è sorvegliato a vista) e a come affronterà questa terribile notizia, ma anche a suo figlio che in pochi giorni ha perso la mamma, i nonni e per molto tempo il padre», si legge in una nota.

«Non hanno retto la tragedia »

«Questa vicenda – ha sottolineato il legale di Carlomagno – dimostra più che mai che anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime, vittime di un crimine le cui conseguenze si estendono dolorosamente anche a chi non ne ha alcuna responsabilità, una catabasi, una discesa agli inferi che i signori Carlomagno non sono riusciti tragicamente a sopportare. Le ragioni dietro a questo terribile gesto sono state spiegate in una lettera al loro altro figlio Davide, in merito alla quale occorre rispetto e privacy. Purtroppo ancora ieri però si leggevano sui social messaggi come ‘quella donna ha fatto bene ad ammazzarsi avendo partorito un mostro’. Leggendo questo e sapendo quanto la pressione mediatica possa turbare le coscienze di chi si trova a vivere queste tremende situazioni, dovremmo forse tutti esercitarci in una pedagogia collettiva affinché certe vicende non straripino dai confini prettamente giuridici»”.