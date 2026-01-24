Anguillara sotto shock dopo la morte dei genitori di Claudio Carlomagno. La sorella di Federica Torzullo: «Tragedia nella tragedia»

«Un altro dolore profondo per tutta la città», scrive sui social il sindaco del Comune, di cui la madre del killer era assessora alla Sicurezza

«Non ci sono parole ma solo silenzio. Sono ore di ulteriore dolore profondo per Anguillara Sabazia e per me personalmente». Lo scrive in un lungo post sui social il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo, dopo aver appresso la notizia della morte dei genitori di Claudio Carlomagno, trovati impiccati sabato nella loro villetta. «La notizia della morte di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno mi colpisce come sindaco e ci colpisce come Amministrazione e Comunità, ma prima ancora come persone che hanno condiviso un percorso umano e istituzionale con Maria, che ha servito questa Città come assessore con impegno e dedizione», scrive il sindaco. «Davanti a tragedie così grandi, le parole faticano a trovare spazio. Resta solo il dovere del rispetto, del silenzio e della vicinanza umana verso chi soffre e verso un’intera comunità ulteriormente sconvolta. Anguillara Sabazia attraversa un altro momento di grande dolore. Come Amministrazione, e come cittadini, siamo chiamati a stringerci con discrezione e dignità». Maria Messenio, madre del reo confesso del femminicidio di Federica Tozullo, era sino a pochi giorni fa assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara, carica da cui si era dimessa dopo il ritrovamento del corpo della nuora e l’arresto del figlio.

Lo sconcerto dei famigliari di Federica Torzullo

Sconvolti dalla notizia sono gli stessi famigliari di Federica Torzullo, la 41enne uccisa con «ferocia» secondo gli inquirenti dal marito la notte tra l’8 e il 9 gennaio scorsi. «Una tragedia nella tragedia, l’orrore nell’orrore», ha commentato la sorella Stefania Torzullo con il Corriere della Sera. «Siamo attoniti per quello che è successo, questa storia sembra riservare di continuo terribili sorprese», le fa eco il suo avvocato Carlo Mastropaolo. Il soggetto più vulnerabile del dramma famigliare di Anguillara è il figlio di 10 anni di Claudio e Federica, che dopo la madre ora ha perso anche i due nonni paterni, mentre il padre è in carcere e prevedibilmente ci rimarrà per lunghi anni. A prendersene cura e tutelarlo nel miglior modo possibile è la famiglia di Federica Torzullo.