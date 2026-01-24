Anguillara, i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati in casa: ipotesi suicidio

Il drammatico sviluppo dopo l'arresto del figlio, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo

Sono stati trovati morti Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo arrestato per l’omicidio e la tentata distruzione del cadavere della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia (Roma). Secondo quanto si apprende, i corpi dei due coniugi sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. Secondo quanto si apprende, i due sarebbero stati trovati impiccati nel tardo pomeriggio nella loro viletta. Sul posto sono giunti i Carabinieri per i rilievi del caso. L’ipotesi al vaglio al momento è quella del suicidio. Al momento non risultano essere stati trovate lettere o biglietti di addio.

Le indagini sul femminicidio e il dramma dei genitori

Nei giorni scorsi era emerso dalle indagini preliminari sul femminicidio come il padre del reo confesso, Pasquale Carlomagno, si trovasse nei pressi della villetta della coppia all’alba del 9 gennaio, quando il figlio Claudio era intento secondo i magistrati a ripulire la scena del crimine. L’uomo poco dopo avrebbe caricato il cadavere della moglie nel baule della Kia Sportage per portarlo verso i terreni della sua azienda, dove avrebbe poi tentato di occultarlo seppellendolo. Il padre, comunque, non risultava indagato. Maria Messenio, madre del reo confesso, era invece assessore alla Sicurezza del Comune di Anguillara, incarico da cui si era dimessa dopo il ritrovamento del corpo della nuora e l’arresto del figlio