Aperta un’inchiesta per istigazione al suicidio sulla morte dei due genitori di Claudio Carlomagno. Lui è «pentito e chiede notizie del figlio»

Sequestrata la villetta dove i due coniugi, genitori del reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo, si sarebbero tolti la vita. Domani disposta l'autopsia sui due corpi

La procura di Civitavecchia ha disposto il sequestro della villa di Anguillara dove abitavano Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo e dove i due si sono tolti la vita sabato scorso. A eseguire il sequestro saranno i carabinieri, che indagano sul caso. Sulla morte dei due coniugi la procura indaga per istigazione al suicidio. La procura ha disposto l’autopsia sui corpi dei due coniugi, che sarà effettuata domani.

«Carlomagno è pentito e chiede notizie del figlio»

Claudio Carlomagno è stato informato del suicidio dei genitori. Oggi ha ricevuto in carcere la vista del suo difensore, l’avvocato Andrea Miroli: è molto scosso ed è sorvegliato a vista. «Si trova in una situazione di forte turbamento. Provato, consapevole e chiede notizie del figlio», spiega il penalista. L’uomo, accusato di femminicidio e occultamento di cadavere, è detenuto nel carcere di Civitavecchia.