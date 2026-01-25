Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
ATTUALITÀBambiniFemminicidiInchiesteLazioRomaSuicidi

Federica Torzullo, il dramma del figlio di 10 anni. Parla l’esperto: «Come farà a metabolizzare? Ecco cosa dovrebbero fare i servizi sociali»

25 Gennaio 2026 - 15:24 Cecilia Dardana
embed
federica torzullo
federica torzullo
Secondo il pedagogista Daniele Novara, il bambino ha diritto «a un nuovo inizio fuori dal contesto dove si è generata la catastrofe»

Dopo le tragiche vicende degli ultimi giorni, il primo pensiero va a lui. Va al figlio di soli 10 anni, rimasto improvvisamente senza mamma e senza i nonni dopo il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo. In pochi giorni, la vita del bambino è stata completamente stravolta. A commentare la situazione all’Adnkronos è Daniele Novara, pedagogista, autore di best seller e direttore del Cpp – Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, secondo cui il bambino avrebbe bisogno di un nuovo inizio fuori dal contesto in cui è avvenuta la tragedia.

La necessità di un nuovo inizio

Secondo l’esperto, il piccolo ha bisogno di una possibilità concreta di ripartire: «Si tratta di una situazione assolutamente drammatica avvenuta in un paese molto piccolo, Anguillara. Un fazzoletto di case, come si dice. A fronte di una tragedia così grande, il bambino ha diritto a un nuovo inizio, a non passare tutta la vita dentro un lutto così incombente. Affrontandolo, semmai, in un momento futuro, quando sarà grande, con strumenti e abilità che oggi non possiede». La proposta di Novara è chiara: «La mia idea è molto semplice: un nuovo inizio fuori dal contesto dove si è generata la catastrofe, per non imporre a questo bambino, e in generale a chi purtroppo passa da simili orrori, di rivivere per tutta l’infanzia e l’adolescenza la tragedia stessa».

Il ruolo dei servizi sociali

Novara sottolinea il ruolo cruciale dei servizi sociali: «I servizi sociali devono quindi valutare quali sono le proposte e le vie fattibili, uscendo dalla retorica che parla di “sradicamento” e che parte dal presupposto di lasciare al bambino tutti i suoi attuali riferimenti». Riguardo alla necessità di proteggere il bambino dalla costante esposizione al dolore, l’esperto chiarisce: «Come fa questo bambino a metabolizzare una tragedia così grande? È assolutamente necessario un cambiamento di ambiente e di contesto, che gli permetta di avere una nuova partenza. Come in altri casi drammatici, il mantenimento di routine e di relazioni può non essere la scelta giusta, se queste ultime portano il peso della tragedia».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Anguillara, i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati in casa: ipotesi suicidio

2.

Leonardo Maria Del Vecchio indagato per un incidente stradale in Ferrari

3.

Le migliaia di sinti in arrivo per il funerale di Adamo Massa: «Chiediamo solo umanità»

4.

Federica Torzullo, parla l’uomo che la frequentava: «Quel silenzio al telefono mi ha allarmato. Carlomagno voleva eliminarla dalla sua vita»

5.

Quindicenne trovato morto in un fossato vicino a casa, accanto al corpo la bicicletta: «È stato localizzato con il Gps»

leggi anche
Claudio Carlomagno e Federica Torzullo
ATTUALITÀ

Claudio Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori. «È sorvegliato a vista»

Di Stefania Carboni
genitori claudio carlomagno
ATTUALITÀ

L’uscita con il furgone a Roma, la lettera d’addio all’altro figlio. Le ultime ore dei genitori di Claudio Carlomagno prima di farla finita

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Anguillara sotto shock dopo la morte dei genitori di Claudio Carlomagno. La sorella di Federica Torzullo: «Tragedia nella tragedia»

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

Anguillara, i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati in casa: ipotesi suicidio

Di Alba Romano
Femminicidio Federica Torzullo, marito Claudio Carlomagno
ATTUALITÀ

Federica Torzullo, parla l’uomo che la frequentava: «Quel silenzio al telefono mi ha allarmato. Carlomagno voleva eliminarla dalla sua vita»

Di Cecilia Dardana
federica torzullo primo femminicidio
ATTUALITÀ

Delitto di Federica Torzullo, per la prima volta scatta il reato di femminicidio. Cosa è cambiato con la nuova legge – Il video

Di Cecilia Dardana
Femminicidio Federica Torzullo, marito Claudio Carlomagno
ATTUALITÀ

Il ruolo del padre di Carlomagno mentre Federica Torzullo veniva uccisa: cosa ci faceva in auto nella stessa strada e l’altra persona non identificata

Di Giovanni Ruggiero
Femminicidio Federica Torzullo, marito Claudio Carlomagno
ATTUALITÀ

Claudio Carlomagno ha confessato, il crollo davanti al gip dopo l’omicidio della moglie: «Non volevo perdere l’affidamento di mio figlio»

Di Giovanni Ruggiero
federica torzullo autopsia
ATTUALITÀ

Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, ustioni sul volto, gamba sinistra amputata. L’orrore che emerge dall’autopsia

Di Stefania Carboni