Sanremo, al via Domenica In ma senza Raf: malato dopo il Festival. Ecco la scaletta degli artisti

Con un applauso per Carlo Conti, si apre lo speciale Sanremo di Domenica In con Mara Venier. Nel corso della puntata si esibiranno tutti i cantanti che hanno partecipato al Festival, tranne Raf che, ha riferito la conduttrice, si è ammalato. Partecipano al programma, tra i diversi opinionisti, anche Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Iva Zanicchi, oltre ai giornalisti.

La scaletta con l’ordine di uscita

Non è ancora stato reso noto l’ordine di uscita dei cantanti a Domenica In, ma stando alle indiscrezioni dovrebbe essere il seguente: