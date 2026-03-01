Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
CULTURA & SPETTACOLOFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Sanremo, al via Domenica In ma senza Raf: malato dopo il Festival. Ecco la scaletta degli artisti

01 Marzo 2026 - 14:14 Ugo Milano
embed
mara venier sanremo
mara venier sanremo
Al programma prenderanno parte Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, oltre ai giornalisti. L'ordine di uscita degli artisti

Con un applauso per Carlo Conti, si apre lo speciale Sanremo di Domenica In con Mara Venier. Nel corso della puntata si esibiranno tutti i cantanti che hanno partecipato al Festival, tranne Raf che, ha riferito la conduttrice, si è ammalato. Partecipano al programma, tra i diversi opinionisti, anche Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Iva Zanicchi, oltre ai giornalisti.

La scaletta con l’ordine di uscita

Non è ancora stato reso noto l’ordine di uscita dei cantanti a Domenica In, ma stando alle indiscrezioni dovrebbe essere il seguente:

  • Ditonellapiaga – Che fastidio! 
  • J-Ax – Italia starter pack 
  • Tommaso Paradiso – I romantici 
  • Fulminacci – Stupida sfortuna 
  • Nayt – Prima che 
  • Elettra Lamborghini – Voilà 
  • Fedez e Marco Masini – Male necessario 
  • Leo Gassmann – Naturale 
  • Levante – Sei tu 
  • Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare 
  • Serena Brancale – Qui con me 
  • Michele Bravi – Prima o poi 
  • Sal Da Vinci – Per sempre sì 
  • Arisa – Magica favola 
  • Mara Sattei – Le cose che non sai di me 
  • Ermal Meta – Stella stellina 
  • Malika Ayane – Animali notturni 
  • Eddie Brock – Avvoltoi 
  • Chiello – Ti penso sempre 
  • Tredici Pietro – Uomo che cade 
  • LDA e AKA 7even – Poesie clandestine 
  • Samurai Jay – Ossessione 
  • Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta 
  • Bambole di pezza – Resta con me 
  • Patty Pravo – Opera 
  • Dargen D’Amico – Ai Ai 
  • Sayf – Tu mi piaci tanto 
  • Luchè – Labirinto 
  • Nicolò Filippucci (vincitore di Sanremo 2026 Nuove Proposte) – Laguna
Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Sanremo, le pagelle dei duetti: bocciata Patty Pravo, promossi Chiello, Nayt e Dargen D’Amico

2.

Grignani la provoca sul palco in diretta, Pausini ci casca. La lite tra i due e il gelo a Sanremo: «Aspetto che quello che vuole»

3.

Chi vince Sanremo 2026? I favoriti non sono più Fedez-Masini: le ultime quote dei bookmakers prima della finale. E chi punta all’ultimo posto

4.

«Mi rode il cu*o», lo sfogo di Gassmann (poi cancellato dai social) contro Sanremo dopo il duetto di Morandi con il figlio. Ecco cos’è successo

5.

Schettini sul palco di Sanremo con un monologo sulle dipendenze, ma neanche una parola sulla polemica sulle sue lezioni – Il video

leggi anche
carlo conti
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, Carlo Conti non rimane per la conferenza stampa e scappa prima delle domande dei giornalisti

Di Stefania Carboni
conferenza stampa sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Sal Da Vinci: «Io all’ Eurovision? Ho detto da subito “Per sempre sì”»

Di Gabriele Fazio
sal da vinci paola pugliese
CULTURA & SPETTACOLO

La moglie di Sal Da Vinci, Paola Pugliese: «Per sempre sì è una promessa che ci siamo fatti oltre 30 anni fa»

Di Alba Romano
sanremo 2026 televoto sayf
CULTURA & SPETTACOLO

Il caso: a Sanremo Sayf aveva vinto al televoto. Sal Da Vinci lo ha superato con il voto dei giornalisti

Di Stefania Carboni
Carlo Verdone e Sal Da Vinci
CULTURA & SPETTACOLO

Carlo Verdone e quel provino fatto a Sal Da Vinci, la parte nel suo film che in pochi ricordano: «Si presentò un ragazzetto…»

Di Giulia Norvegno