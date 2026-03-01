Sanremo, al via Domenica In ma senza Raf: malato dopo il Festival. Ecco la scaletta degli artisti
Al programma prenderanno parte Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, oltre ai giornalisti. L'ordine di uscita degli artisti
Con un applauso per Carlo Conti, si apre lo speciale Sanremo di Domenica In con Mara Venier. Nel corso della puntata si esibiranno tutti i cantanti che hanno partecipato al Festival, tranne Raf che, ha riferito la conduttrice, si è ammalato. Partecipano al programma, tra i diversi opinionisti, anche Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Iva Zanicchi, oltre ai giornalisti.
La scaletta con l’ordine di uscita
Non è ancora stato reso noto l’ordine di uscita dei cantanti a Domenica In, ma stando alle indiscrezioni dovrebbe essere il seguente:
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- J-Ax – Italia starter pack
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- Nayt – Prima che
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Fedez e Marco Masini – Male necessario
- Leo Gassmann – Naturale
- Levante – Sei tu
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Serena Brancale – Qui con me
- Michele Bravi – Prima o poi
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Arisa – Magica favola
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Ermal Meta – Stella stellina
- Malika Ayane – Animali notturni
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Chiello – Ti penso sempre
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- LDA e AKA 7even – Poesie clandestine
- Samurai Jay – Ossessione
- Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
- Bambole di pezza – Resta con me
- Patty Pravo – Opera
- Dargen D’Amico – Ai Ai
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Luchè – Labirinto
- Nicolò Filippucci (vincitore di Sanremo 2026 Nuove Proposte) – Laguna
