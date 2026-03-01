Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Sanremo 2026, Carlo Conti non rimane per la conferenza stampa e scappa prima delle domande dei giornalisti

01 Marzo 2026 - 13:11 Stefania Carboni
Il conduttore e direttore artistico ha fatto solo un saluto in sala stampa: «Ho chiesto all'azienda fortemente di fare questo passaggio di consegne in video, con Stefano De Martino»

Una toccata e fuga. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico dell’ultimo Festival di Sanremo, non si è trattenuto in conferenza stampa, quella finale, forse una delle più importanti, cominciata alle 12.25. Si è fermato solo per i ringraziamenti, prima di rientrare velocemente a Firenze. «Mi sono fermato solo per ringraziarvi, devo tornare a casa a riorganizzare le mia vita, portare a scuola mio figlio. Sono un felice, è stato un lavoro durato 5 anni, 3+2 e sono soddisfatto di vedere i risultati. Vado via con via con medaglia d’oro e di bronzo».

«Ho chiesto io di annunciare De Martino in video»

«Ho chiesto all’azienda fortemente di fare questo passaggio di consegne in video, mi sono trovato in mezzo a un festival del passato di Pippo Baudo e quello del futuro di Stefano De Martino», ha detto Conti prima di lasciare la sala stampa con un ringraziamento speciale per Bruno, il pescatore che lo ha portato in barca in questi giorni, alla città di Sanremo che lo ha sempre accolto.

