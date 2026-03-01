La caduta durante l’esibizione, i fischi del pubblico, l’anello regalato a Mara Venier: lo show di Sal Da Vinci a Domenica In – Il video

«Questo premio è della gente», ha dichiarato l'artista, per poi esibirsi con la sua Per sempre sì (e fare il bis)

All’indomani della vittoria del Festival di Sanremo e una pausa pranzo sul lungomare ligure, Sal Da Vinci sale sul palco di Domenica In con Mara Venier. «Non ci sono parole», ha esordito la conduttrice dopo un lungo abbraccio con il vincitore. «Questo premio è della gente», ha urlato il cantante al pubblico. Sal Da Vinci, come da tradizione, ha cantato la sua canzone del Festival. Poi si è lanciato in un bis, ma mentre si lanciava tra il pubblico è caduto. Al termine dell’esibizione, ha rassicurato tutti: «Sto bene! Sono ancora vivo». L’artista è arrivato primo in classifica con il 22,2% dei voti tra sala stampa, radio e televoto. Al secondo posto Sayf che ha ottenuto il 21,9%, al terzo Ditonellapiaga con il 20,6%.

L’anello regalato a Mara Venier

«A un certo punto era stata paventata l’ipotesi che il Festival si potesse trasferire a Napoli, mi pare che in questa edizione Napoli si viene a prendere il Festival», ha commentato una delle giornaliste presenti, ma ha scatenato i fischi del pubblico. «Sanremo resta a Sanremo per sempre», ha risposto l’artista. Poi il pensiero è andato a tutti i «bambini che stanno soffrendo nel mondo». Rivolgendosi a Mara Venier, Sal Da Vinci ci ha tenuto a regalarle un anello con inciso il titolo di Per sempre sì per suggellare simbolicamente la loro amicizia.