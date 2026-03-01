Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Elettra Lamborghini svela: «Il festino bilaterale a Montecarlo era l’addio al celibato di Charles Leclerc»

01 Marzo 2026 - 16:05 Francesca Milano
elettra_lamborghini_mara_venier
Show della cantante con Mara Venier e i giornalisti che ballano Asereje per realizzare un video su TikTok

Per tutta la settimana sanremese uno dei tormentoni è stato quello dei festini bilaterali denunciati da Elettra Lamborghini. La cantante si è lamentata di non riuscire a dormire, al punto da essere costretta ad andare a trasferirsi a Montecarlo una sera per poter riposare un po’. Ma neanche lì ci è riuscita. E oggi a Domenica In ha svelato il perché: «C’era un festino, mi hanno detto che era l’addio al nubilato di Charles Leclerc». Non è chiaro se Lamborghini si riferisse all’addio al nubilato della futura moglie o all’addio al celibato del pilota Formula 1.

Il matrimonio a Monaco

E in effetti  Charles Leclerc e la fidanzata Alexandra Saint Mleux si sono sposati proprio a Monaco, domenica 28 febbraio. Sui social sono circolate alcune immagini della giornata speciale e anche in questo caso Leclerc non ha tradito la sua appartenenza alla Ferrari: il pilota e la moglie sono stati avvistati a bordo di un esemplare di Ferrari 250 Testa Rossa. L’annuncio delle nozze era stato fatto lo scorso 2 novembre. Tra una settimana il pilota inizierà la nuova stagione di gare: il primo Gran Premio, quello in Australia, si correrà il prossimo 8 marzo.

Lo smartphone disperso nella tuta

Nel corso della trasmissione Elettra Lamborghini è stata anche protagonista di un siparietto con Mara Venier, che ha cercato di aiutarla a recuperare il suo smartphone che era rimasto impigliato all’interno della tutina nera che la cantante ha indossato per salire di nuovo sul palco dell’Ariston, dove ha riproposto Voilà. Al termine dell’intervista, Elettra Lamborghini ha registrato un video sulle note del brano Asereje con Mara Venier e i giornalisti sul palco.

Aserejè bilatetare

