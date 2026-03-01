Tommaso Paradiso sale sul palco di Domenica In con un ventilatore: «Me l’ha consigliato Abatantuono. Sanremo? Mi ha rinforzato»

Il racconto dell'artista dopo la sua prima volta al Festival

Dopo Ditonellapiaga e J-Ax, sul palco di Domenica In è salito Tommaso Paradiso, accompagnato da un ventilatore portatile consigliatogli dall’attore Diego Abatantuono. «Ieri non ho potuto usarlo, ma oggi sì», ha spiegato il cantautore prima di esibirsi con la sua canzone I romantici, alla sua prima esperienza a Sanremo. In realtà ieri, il ventilatore lo aveva e lo ha usato dietro le quinte poco prima di salire sul palco. «È stata una settimana allucinante, sono abituato alla mia cucina, agli amici, alla famiglia e alla mia bimba. Sono un tipo casalingo. Faccio concerti, poi dischi, e torno a casa. Questa settimana è valsa sessantamila anni, sono invecchiato tutto in un attimo, ma sono molto felice», ha dichiarato il cantante.

«Dovevo interrompere la mia routine tra disco e tour»

A fine esibizione, Paradiso ha salutato il pubblico con un abbraccio. «Amo stare nella mia comfort zone, ma Sanremo mi ha rinforzato. Dovevo interrompere la mia routine tra disco e tour, e ne è valsa davvero la pena», ha aggiunto l’artista. Il cantante è arrivato nella top ten, in decima posizione, con una canzone che ha diversi riferimenti autobiografici: la figlia nata da poco, il forte legame con la compagna Carolina Sansoni, l’assenza del padre.

Paradiso e l’amore per il cinema italiano

Oltre all’amicizia con Diego Abatantuono, durante l’intervista a Domenica In, Tommaso Paradiso ha raccontato la sua amicizia con Carlo Verdone, che ha anche portato a un’asta del Fantacalcio a casa di un suo amico: «Lo chiamo spesso, è una persona disponibilissima». La passione per il cinema è presente anche nel testo della sua canzone portata al Festival: «Spero mia figlia sia uguale a sua madre, bellissima che non so come fa a stare con uno che di notte accende la televisione, sempre lo stesso film, la stessa scena col volume a cannone». Nessuno , però, sa a quale scena si riferisca.