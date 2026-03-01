Dopo Sanremo Sal Da Vinci festeggia a pranzo in un locale ligure: l’arrivo sulle note di «Per sempre sì» e l’abbraccio ai dipendenti – Il video

Il cantante è sceso da un van, accolto dai presenti con la canzone vincitrice in sottofondo

All’indomani della sua vittoria al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci è stato protagonista di un’apparizione a sorpresa a pranzo sul lungomare della città. Il cantante napoletano ha scelto il Clapsy, locale noto per la sua focaccia di Recco, per festeggiare in modo informale il trionfo. Sal Da Vinci è sceso da un van, accolto dai presenti sulle note della sua canzone vincitrice, Per sempre sì. Il cantante ha abbracciato collaboratori, personale del locale e fan presenti, regalando un momento di grande calore umano e spontaneità.

Ora atteso a Domenica In

Sal Da Vinci è arrivato primo al Festival di Sanremo. Al secondo posto Sayf con Tu mi piaci tanto, mentre il terzo posto va a Ditonellapiaga e il brano Che fastidio!. Nel pomeriggio di oggi, il cantante è atteso allo speciale Sanremo di Domenica In con Mara Venier.