Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
CULTURA & SPETTACOLOFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTvVideo

Dopo Sanremo Sal Da Vinci festeggia a pranzo in un locale ligure: l’arrivo sulle note di «Per sempre sì» e l’abbraccio ai dipendenti – Il video

01 Marzo 2026 - 16:13 Alba Romano
embed
Il cantante è sceso da un van, accolto dai presenti con la canzone vincitrice in sottofondo

All’indomani della sua vittoria al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci è stato protagonista di un’apparizione a sorpresa a pranzo sul lungomare della città. Il cantante napoletano ha scelto il Clapsy, locale noto per la sua focaccia di Recco, per festeggiare in modo informale il trionfo. Sal Da Vinci è sceso da un van, accolto dai presenti sulle note della sua canzone vincitrice, Per sempre sì. Il cantante ha abbracciato collaboratori, personale del locale e fan presenti, regalando un momento di grande calore umano e spontaneità.

Ora atteso a Domenica In

Sal Da Vinci è arrivato primo al Festival di Sanremo. Al secondo posto Sayf con Tu mi piaci tanto, mentre il terzo posto va a Ditonellapiaga e il brano Che fastidio!. Nel pomeriggio di oggi, il cantante è atteso allo speciale Sanremo di Domenica In con Mara Venier.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Sanremo, le pagelle dei duetti: bocciata Patty Pravo, promossi Chiello, Nayt e Dargen D’Amico

2.

Grignani la provoca sul palco in diretta, Pausini ci casca. La lite tra i due e il gelo a Sanremo: «Aspetto che quello che vuole»

3.

Chi vince Sanremo 2026? I favoriti non sono più Fedez-Masini: le ultime quote dei bookmakers prima della finale. E chi punta all’ultimo posto

4.

«Mi rode il cu*o», lo sfogo di Gassmann (poi cancellato dai social) contro Sanremo dopo il duetto di Morandi con il figlio. Ecco cos’è successo

5.

Schettini sul palco di Sanremo con un monologo sulle dipendenze, ma neanche una parola sulla polemica sulle sue lezioni – Il video

leggi anche
tommaso paradiso sanremo domenica in
CULTURA & SPETTACOLO

Tommaso Paradiso sale sul palco di Domenica In con un ventilatore: «Me l’ha consigliato Abatantuono. Sanremo? Mi ha rinforzato»

Di Ugo Milano
mara venier sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, al via Domenica In ma senza Raf: malato dopo il Festival. Ecco la scaletta degli artisti

Di Ugo Milano
carlo conti
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, Carlo Conti non rimane per la conferenza stampa e scappa prima delle domande dei giornalisti

Di Stefania Carboni