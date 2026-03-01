Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Lda e Aka7even vincono il Fantasanremo e rivelano: «Siamo coinquilini a Milano per risparmiare»

01 Marzo 2026 - 19:15 Alba Romano
lda akaseven fantasanremo
Le dichiarazioni del duo del Festival a Domenica In da Mara Venier

Undicesimi nella classifica ufficiale di Sanremo 2026, ma primi dove conta l’ironia e la strategia. Lda e Aka7even hanno vinto il Fantasanremo. I due cantanti napoletani avevano studiato nel dettaglio il regolamento del gioco prima dell’inizio del Festival, e la preparazione ha dato i suoi frutti. La classifica definitiva sarà ufficializzata in serata, ma quella provvisoria parla già chiaro. E a confermarlo sono stati gli stessi artisti durante l’ospitata a Domenica In di Mara Venier, dove hanno mostrato con orgoglio il premio, una moneta simbolica da 1 baudo, nonché l’unità di misura dei punti del gioco. Fuori dal palco, Lda e Aka7even condividono anche la vita quotidiana. I due sono coinquilini a Milano insieme ad altre tre persone, tra cui i loro produttori. «Viviamo in cinque in una casa, paghiamo 600 euro ciascuno in cinque. Stando a Milano, così risparmiamo», ha spiegato Lda. L’affitto dovrebbe quindi costare circa 3mila euro.

La classifica del Fantasanremo

Intanto l’attenzione è tutta puntata sulla diretta social delle 19.30, durante la quale gli organizzatori del Fantasanremo ufficializzeranno i punteggi finali e la classifica generale. In queste ore gli esperti stanno valutando alcuni episodi controversi delle serate, riassegnando correttamente tutti i bonus e i malus. Subito dopo la live, i punteggi verranno aggiornati sull’app e sul sito ufficiale, permettendo ai partecipanti di scoprire la posizione definitiva nelle leghe, anche private. La top 5 provvisoria vede in testa Lda e Aka7even, seguiti dalle Bambole di Pezza e Samurai Jay, Sal Da Vinci e Dargen D’Amico.

