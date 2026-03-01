Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
CULTURA & SPETTACOLOFestival di SanremoLaura PausiniMusicaRaiTvVideo

Laura Pausini ha spoilerato il vincitore di Sanremo? Il fuori onda durante la pubblicità e la frase sussurrata a Sal da Vinci – Il video

01 Marzo 2026 - 19:38 Bruno Gaetani
embed
festival-sanremo-2026-laura-pausini-spoiler-sal-da-vinci-video
festival-sanremo-2026-laura-pausini-spoiler-sal-da-vinci-video
In un filmato, circolato sui social, si vedono il vincitore del Festival e Sayf sul palco dell'Ariston negli attimi appena precedenti all'annuncio

Laura Pausini ha rivelato il nome del vincitore del Festival di Sanremo durante la pubblicità? È quello che si chiedono in tanti sui social dopo che un video, diventato virale in queste ore, riprende i protagonisti sul palco dell’Ariston negli attimi precedenti all’annuncio. Nel filmato si vede Pausini avvicinarsi a Sal da Vinci e Sayf – i due finalisti dell’edizione, visibilmente emozionati – e sussurrare qualcosa.

Non appena lei si allontana, Sal da Vinci sfoggia un gran sorriso e si rivolge a Sayf con un dito puntato contro di sé, come a dire «Sono io, sono io». A quel punto, anche il rapper ligure sorride, ma l’inquadratura si sposta e il video si interrompe. Pochi attimi più tardi, arriva l’annuncio vero e proprio, che incorona Sal da Vinci vincitore di Sanremo. Se davvero Laura Pausini ha rivelato il nome del vincitore durante la pubblicità, il cantante campano ha dimostrato di avere grandi doti attoriali, considerato che alla proclamazione ufficiale è sembrato genuinamente sorpreso.

Foto copertina: ANSA/Ettore Ferrari | Sayf and Sal Da Vinci sul palco dell’Ariston nella serata finale di Sanremo

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Sanremo, le pagelle dei duetti: bocciata Patty Pravo, promossi Chiello, Nayt e Dargen D’Amico

2.

Grignani la provoca sul palco in diretta, Pausini ci casca. La lite tra i due e il gelo a Sanremo: «Aspetto che quello che vuole»

3.

Chi vince Sanremo 2026? I favoriti non sono più Fedez-Masini: le ultime quote dei bookmakers prima della finale. E chi punta all’ultimo posto

4.

«Mi rode il cu*o», lo sfogo di Gassmann (poi cancellato dai social) contro Sanremo dopo il duetto di Morandi con il figlio. Ecco cos’è successo

5.

Schettini sul palco di Sanremo con un monologo sulle dipendenze, ma neanche una parola sulla polemica sulle sue lezioni – Il video

leggi anche
lda akaseven fantasanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Lda e Aka7even vincono il Fantasanremo e rivelano: «Siamo coinquilini a Milano per risparmiare»

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

La caduta durante l’esibizione, i fischi del pubblico, l’anello regalato a Mara Venier: lo show di Sal Da Vinci a Domenica In – Il video

Di Alba Romano
bacio levante mara venier
CULTURA & SPETTACOLO

Levante fa il bis e bacia Mara Venier a Domenica In: «Con Gaia? Era amichevole» – Il video

Di Ugo Milano
sal-da-vinci-liguria ristorante
CULTURA & SPETTACOLO

Dopo Sanremo Sal Da Vinci festeggia a pranzo in un locale ligure: l’arrivo sulle note di «Per sempre sì» e l’abbraccio ai dipendenti – Il video

Di Alba Romano