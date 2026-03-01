Laura Pausini ha spoilerato il vincitore di Sanremo? Il fuori onda durante la pubblicità e la frase sussurrata a Sal da Vinci – Il video

In un filmato, circolato sui social, si vedono il vincitore del Festival e Sayf sul palco dell'Ariston negli attimi appena precedenti all'annuncio

Laura Pausini ha rivelato il nome del vincitore del Festival di Sanremo durante la pubblicità? È quello che si chiedono in tanti sui social dopo che un video, diventato virale in queste ore, riprende i protagonisti sul palco dell’Ariston negli attimi precedenti all’annuncio. Nel filmato si vede Pausini avvicinarsi a Sal da Vinci e Sayf – i due finalisti dell’edizione, visibilmente emozionati – e sussurrare qualcosa.

Non appena lei si allontana, Sal da Vinci sfoggia un gran sorriso e si rivolge a Sayf con un dito puntato contro di sé, come a dire «Sono io, sono io». A quel punto, anche il rapper ligure sorride, ma l’inquadratura si sposta e il video si interrompe. Pochi attimi più tardi, arriva l’annuncio vero e proprio, che incorona Sal da Vinci vincitore di Sanremo. Se davvero Laura Pausini ha rivelato il nome del vincitore durante la pubblicità, il cantante campano ha dimostrato di avere grandi doti attoriali, considerato che alla proclamazione ufficiale è sembrato genuinamente sorpreso.

Foto copertina: ANSA/Ettore Ferrari | Sayf and Sal Da Vinci sul palco dell’Ariston nella serata finale di Sanremo